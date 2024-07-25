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  4. SON DAKİKA: Herkes o haberi beklerken altın ters köşe yaptı! Altın fiyatları gözünü saat 15.30'a çevirdi! Her şey değişebilir... (25 Temmuz Perşembe gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

SON DAKİKA: Herkes o haberi beklerken altın ters köşe yaptı! Altın fiyatları gözünü saat 15.30'a çevirdi! Her şey değişebilir... (25 Temmuz Perşembe gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
25.07.2024 10:35
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Son dakika haberi: Rekor üstüne rekor beklenirken altın yatırımcılarını ters köşe yaptı. Altında düşüş sürüyor. Altın fiyatlarındaki düşüş devam eder mi? Altın fiyatları TSİ ile 15.30'da açıklanacak ABD büyüme verilerine odaklandı. Büyüme verilerinin ardından tablo terse dönebilir. (25 Temmuz Perşembe gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

SON DAKİKA: Herkes o haberi beklerken altın ters köşe yaptı! Altın fiyatları gözünü saat 15.30'a çevirdi! Her şey değişebilir... (25 Temmuz Perşembe gram altın çeyrek altın ne kadar oldu?)

Son dakika: Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 510 liradan işlem görüyor.Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,66 azalışla 2 bin 528 liradan tamamladı. Altın fiyatlarında ise bugün açıklanacak ABD verileri bekleniyor. Altında devam mı tamam mı veriler ışığında belli olacak.

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İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,7 azalışla 2 bin 510 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 180 liradan ve Cumhuriyet altını 16 bin 660 liradan satılıyor.

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Altının ons fiyatı, dün düşüş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışının yüzde 0,51 altında 2 bin 397 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,3 azalışla 2 bin 367 dolardan işlem görüyor.

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FED'İN FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadele kapsamında gelecek hafta politika faizini son kez sabit bırakması beklenirken, yıl sonuna kadar 3 faiz indirimi yapacağı yönündeki fiyatlamalar günden güne güçlenmeye devam ediyor.

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Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonunda politika faizinin yüzde 55 ihtimalle yüzde 4,50-4,75 aralığında, yüzde 36 ihtimalle 4,75-5,00 aralığında olacağı öngörülüyor. Analistler, siyasi taraftaki gelişmeler ile makroekonomik verilerin yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, gelecek olası haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini ifade etti.

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Bugün ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 360 dolar seviyesinin destek, 2 bin 400 seviyesinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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