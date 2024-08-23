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'Takılar kimin olacak' kavgası sona eriyor... Düğünde takılan altınlarla ilgili tartışmaları bitirecek emsal karar! Önceki karar değişti

23.08.2024 13:20
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Yargıtay düğünde takılan altının kime ait olacağına dair tartışmaları bitirecek yeni bir karara imza attı. Takı kime takıldıysa o kişide kalacağına hükmedildi. Avukat Buket Nurşah Tekışık erkeğe takılanların da kadına ait olduğu yönündeki görüşün 4 Nisan itibarıyla değiştiğini vurguladı. Emsal karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bir davada, anlaşma bulunmadığında örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu kararına hükmetti.

'Takılar kimin olacak' kavgası sona eriyor... Düğünde takılan altınlarla ilgili tartışmaları bitirecek emsal karar! Önceki karar değişti

Düğünde takılan altınlar, takılar, ziynet eşyalar kimin olur? Çiftlerin özellikle boşanmasıyla birlikte ortaya çıkan ziynet eşya anlaşmazlığı konusunda Yargıtay emsal nitelikte bir karara imza attı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, bir davada "ziynet eşyalarının paylaşımında anlaşma bulunmadığı takdirde örf ve adetlerin varlığına göre, aksi takdirde kadın veya erkeğe takılan ziynetlerin kendilerine ait olduğu" kararına hükmetti.

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"ERKEĞE TAKILAN ZİYNET EŞYALARI ERKEĞE, KADINA TAKILAN ZİYNETLER İSE KADINA AİTTİR"

Eski Yargıtay kararının yeniden şekillendiğini söyleyen Avukat Buket Nurşah Tekışık, "’Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2023/5704 E. 2024/2402 K.’ sayılı ilamında erkeğe takılan takılar da dahil olmak üzere kadına ait olduğu yönündeki görüşünü 4 Nisan tarihi itibarıyla değiştirdi. Yeni içtihata göre, öncelikle bakılması gereken husus, taraflar arasında anlaşma olup olmadığıdır. Anlaşmanın varlığı halinde ziynetler anlaşmaya göre değerlendirilecektir. Şayet anlaşma yoksa esas alınması gereken husus örf ve adetler olmalıdır. Daha önceki kararda kime ne takıldığına dikkat edilmeden tüm ziynetler kadına aitti. Ancak güncel içtihat; erkeğe takılan ziynet eşyalarının erkeğe, kadına takılan ziynetlerin ise kadına ait olması yönündedir. Ziynet eşyanın belli bir cinsiyete özgü olması halinde cinsiyete uygunluğa göre karar verilmesi gerekmektedir. Eğer bu konuda bir tereddüt varsa, bilirkişi incelemesi yapılması gerekmektedir. Bilirkişi incelemesine giden ziynetin her iki cinsiyet için de uygun olduğu belirlenirse, takılan veya verilen eşe ait sayılacaktır. Günümüz düğünlerinde artık takılar gelin ve damadın üzerine takılmak yerine sandık, torba gibi ortak bir kesede toplanmaktadır. Bu durumda cinsiyete göre nitelik aranarak karar verilmesi gerekmektedir. Bu yönde özellik tespit edilememesi halinde eşya ortak kabul edilecektir" diye konuştu. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
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