Talep patladı! '1 haftaya sıra veriyorlar' O sorunun cevabı: 'Bunu söylemek zor'

Altın ve gümüş 2025'i güzel kazançlar ile kapatmaya hazırlanıyor. Altın güçlü bir ralli yaparken, 2025’in asıl yıldızı gümüş oldu. Yatırımcıların dikkatini bu sene yükselişleri ile çeken altın ve gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıllarda da aynı performansı göstermesi bekleniyor. Trump yönetiminin alışılmadık ekonomi politikaları, bu yıl yatırımcıları ve merkez bankalarını güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Merkez bankaları özellikle altın alımlarını hızlandırdı.

GÜMÜŞTE ARZ SIKINTISI YAŞANIYOR

Gümüş ise birçok sektör için ihtiyaç haline bulunan değerli bir maden. ABD, bu yıl gümüşü 'kritik minareller listesine' aldı. Altın piyasası merkez bankalarının rezervleri ile desteklenirken gümüşün böyle bir desteği bulunmuyor. Piyasada yaşanan arz sıkıntı nedeniyle de fiyatlar dalgalanıyor.

YÜZDE 145'E VARAN KAZANÇ!

Özellikle bu yıl yüzde 145'e varan kazancı ile gümüş hem uzmanların hem de yatırımcıların ilgi odağı halinde. Kuyumcularda adeta gümüş talebi patlaması yaşanıyor. CNNTÜRK'ün haberine göre, gümüşün fiyatının artması ile temini de zor oluyor.

"SIRA VERİYORLAR"

2 Ocak tarihinde 33,5 TL olan gümüş serbest piyasada 80 TL'ye kadar yükseldi. İslam Memiş ise 2026'da gümüş için 120 TL beklentisini devam ettiriyor. Yatırımcılar gümüş yatırımı için fonları tercih etse de son zamanlarda fiziki gümüş talebi patlaması yaşanıyor. Kuyumcu olan bir esnaf, "Rafineriyi aradık. Gümüş talebi için bir hafta sonraya sıra veriyorlar. Talep çok" şeklinde konuştu.

"SATIN ALINMAMALI"

Ekonomist Muhammet Bayram ise hem gümüş hem de altın için değerlendirmelerde bulundu. Bayram, gümüşteki fiyat artışının nedeninin hane halkının gümüş almasına bağlı olmadığın belirtti ve, "Trump gümüşü nadir toprak elementleri içine koydu ve bununla beraber yükseldi. Gümüş çok fazla kullandığımız bir element de değil. Bir emtianın fiyatı yükseldiğinde satın alınmamalı" dedi.

GÖZLER 10 ARALIK'TA

Bayram, altının bir dönem zirve noktayı gördüğünü hatırlatarak, "10 Aralık'ta Fed'in faiz kararı açıklanacak. Benim gram altında sene sonu tahminim 5 bin 750 TL. Ayın 10'unda Fed faiz indirecek. Bu zamana kadar yükselebilir ama Fed faiz indirdikten sonra artmayacak altın. Daha da gerileyecek, tahminimiz bu yönde" sözlerini kullandı.

2026'DA GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

2026 için gram altında 8 bin TL beklentisi olduklarını belirten Bayram, "Gelecek sene zaten Türkiye'deki yatırımcılar için baktığımızda ki özellikle yine dünyadaki yatırımcılar için de küresel enflasyon üzerinde bir getiri oranı yine sunacak altın" sözlerini kullandı.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Yatırımcının gümüş ve altın arasında hangisinin tercih edilmesi gerektiğini de açıklayan Bayram, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Bunu söylemek biraz zor gümüşle altını karşılaştırmak ama ben gümüşün yatırımcısını çok sevindireceğini düşünmüyorum. 11 yıl beklediniz artmadı. Şimdi bu beklentiyle insanlar mutsuz oluyor maalesef. Ama altında yani tüm dünyanın ortak birleştiği bir senaryo var; o da altının yükseleceği. Şimdi gümüş alırsam kademeli bir şekilde yine alırım ama çok az bir şekilde sepetimde yer veririm. Altın her zaman para edecek bir enstrüman"