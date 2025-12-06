FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Talep patladı! '1 haftaya sıra veriyorlar' O sorunun cevabı: 'Bunu söylemek zor'

2025 gümüşün yılı oldu. Yüzde 145'e varan kazancı ile yatırımcısına altın bir çağ yaşatan gümüş fiyatları yatırımcıların sepetinde demirbaşlardan olmaya başladı. Altın ise yatırımcısına yüzde 90 kazanç getirdi. Gümüşün kazancını gören vatandaşlar ise kuyumculara akın etse de stoklar erimeye başladı. İşte detaylar...

Talep patladı! '1 haftaya sıra veriyorlar' O sorunun cevabı: 'Bunu söylemek zor'
Ezgi Sivritepe

Altın ve gümüş 2025'i güzel kazançlar ile kapatmaya hazırlanıyor. Altın güçlü bir ralli yaparken, 2025’in asıl yıldızı gümüş oldu. Yatırımcıların dikkatini bu sene yükselişleri ile çeken altın ve gümüş fiyatlarının önümüzdeki yıllarda da aynı performansı göstermesi bekleniyor. Trump yönetiminin alışılmadık ekonomi politikaları, bu yıl yatırımcıları ve merkez bankalarını güvenli liman varlıklara yönlendirdi. Merkez bankaları özellikle altın alımlarını hızlandırdı.

GÜMÜŞTE ARZ SIKINTISI YAŞANIYOR

Gümüş ise birçok sektör için ihtiyaç haline bulunan değerli bir maden. ABD, bu yıl gümüşü 'kritik minareller listesine' aldı. Altın piyasası merkez bankalarının rezervleri ile desteklenirken gümüşün böyle bir desteği bulunmuyor. Piyasada yaşanan arz sıkıntı nedeniyle de fiyatlar dalgalanıyor.

Talep patladı! 1 haftaya sıra veriyorlar O sorunun cevabı: Bunu söylemek zor 1

YÜZDE 145'E VARAN KAZANÇ!

Özellikle bu yıl yüzde 145'e varan kazancı ile gümüş hem uzmanların hem de yatırımcıların ilgi odağı halinde. Kuyumcularda adeta gümüş talebi patlaması yaşanıyor. CNNTÜRK'ün haberine göre, gümüşün fiyatının artması ile temini de zor oluyor.

Talep patladı! 1 haftaya sıra veriyorlar O sorunun cevabı: Bunu söylemek zor 2

"SIRA VERİYORLAR"

2 Ocak tarihinde 33,5 TL olan gümüş serbest piyasada 80 TL'ye kadar yükseldi. İslam Memiş ise 2026'da gümüş için 120 TL beklentisini devam ettiriyor. Yatırımcılar gümüş yatırımı için fonları tercih etse de son zamanlarda fiziki gümüş talebi patlaması yaşanıyor. Kuyumcu olan bir esnaf, "Rafineriyi aradık. Gümüş talebi için bir hafta sonraya sıra veriyorlar. Talep çok" şeklinde konuştu.

Talep patladı! 1 haftaya sıra veriyorlar O sorunun cevabı: Bunu söylemek zor 3

"SATIN ALINMAMALI"

Ekonomist Muhammet Bayram ise hem gümüş hem de altın için değerlendirmelerde bulundu. Bayram, gümüşteki fiyat artışının nedeninin hane halkının gümüş almasına bağlı olmadığın belirtti ve, "Trump gümüşü nadir toprak elementleri içine koydu ve bununla beraber yükseldi. Gümüş çok fazla kullandığımız bir element de değil. Bir emtianın fiyatı yükseldiğinde satın alınmamalı" dedi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı! Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

GÖZLER 10 ARALIK'TA

Bayram, altının bir dönem zirve noktayı gördüğünü hatırlatarak, "10 Aralık'ta Fed'in faiz kararı açıklanacak. Benim gram altında sene sonu tahminim 5 bin 750 TL. Ayın 10'unda Fed faiz indirecek. Bu zamana kadar yükselebilir ama Fed faiz indirdikten sonra artmayacak altın. Daha da gerileyecek, tahminimiz bu yönde" sözlerini kullandı.

Talep patladı! 1 haftaya sıra veriyorlar O sorunun cevabı: Bunu söylemek zor 4

2026'DA GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?

2026 için gram altında 8 bin TL beklentisi olduklarını belirten Bayram, "Gelecek sene zaten Türkiye'deki yatırımcılar için baktığımızda ki özellikle yine dünyadaki yatırımcılar için de küresel enflasyon üzerinde bir getiri oranı yine sunacak altın" sözlerini kullandı.

Talep patladı! 1 haftaya sıra veriyorlar O sorunun cevabı: Bunu söylemek zor 5

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?

Yatırımcının gümüş ve altın arasında hangisinin tercih edilmesi gerektiğini de açıklayan Bayram, cümlelerini şu şekilde tamamladı:

"Bunu söylemek biraz zor gümüşle altını karşılaştırmak ama ben gümüşün yatırımcısını çok sevindireceğini düşünmüyorum. 11 yıl beklediniz artmadı. Şimdi bu beklentiyle insanlar mutsuz oluyor maalesef. Ama altında yani tüm dünyanın ortak birleştiği bir senaryo var; o da altının yükseleceği. Şimdi gümüş alırsam kademeli bir şekilde yine alırım ama çok az bir şekilde sepetimde yer veririm. Altın her zaman para edecek bir enstrüman"

Talep patladı! 1 haftaya sıra veriyorlar O sorunun cevabı: Bunu söylemek zor 6

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı! Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınmıştıTürkiye'nin konuştuğu altınların fotoğrafı ortaya çıktı! Büyükçekmece Adliyesi'nden çalınmıştı
Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru!Yüzyılın Konut Projesi'ne rekor başvuru!

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.745,37
5.746,23
% -0.12
23:59
Ons Altın / TL
178.659,69
178.759,10
% -0.13
23:59
Ons Altın / USD
4.201,85
4.202,48
% -0.19
23:59
Çeyrek Altın
9.192,59
9.395,08
% -0.12
23:59
Yarım Altın
18.327,72
18.790,17
% -0.12
23:59
Ziynet Altın
36.770,35
37.465,41
% -0.12
23:59
Cumhuriyet Altını
38.459,00
39.041,00
% -0.5
13:00
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş altın ne kadar gümüş alım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Her şey 10 bin TL için! Gidip oğlunu vurdu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay! Başsız erkek cesedi bulundu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

2026 FIFA Dünya Kupası'nda kura heyecanı! Grubumuz belli oluyor

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekti! Yeni filmi vizyona girmeden kaldırıldı

BİM'e LEGO setleri geliyor!

BİM'e LEGO setleri geliyor!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.