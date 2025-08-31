FİNANS

'Tarihi zirveme gideceğim demek' Altın alacakları uyardı! O 2 günü işaret etti

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatları yeniden yükselişe geçince hem altın yatırımcısının hem de altın almayı düşünenlerin gözü rakamlara çevrildi. Gram altın fiyatının 4500 TL sınırını aşmasıyla bundan sonra altının yönünün ne olacağı merak ediliyor. Bir yandan ons altın fiyatında da hangi rakamların görüleceği araştırılıyor. Uzman isim, altın fiyatlarını etkileyen faktörleri değerlendirirken çarpıcı yorumlarda bulundu ve altın alacakları da uyardı.

Hande Dağ

Gram altın 4500 TL'yi aşınca altın yatırımcısının gözü yeniden altın fiyatları ve son duruma çevrildi. Özellikle altının yeniden yükseliş hareketi gösterdiği bu dönemde uzmanların yorum ve tahminleri de merak ediliyor. Ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın almayı düşünenler için kritik değerlendirmeler geldi. İşte detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte güncel altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

"ALTINDA YÜKSELİŞE GEÇTİĞİMİZ BİR DÖNEME GİRMİŞ OLABİLİRİZ"

Ekol TV yayınında konuşan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık 4 aydır altın yerinde sayıyor. Ne düşüyor ne de yükseliyor. Fakat sanırım artık ufak ufak altında yükselişe geçtiğimiz bir döneme girmiş olabiliriz. Ama yine bir dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Geçen hafta belirginleşti biraz yükseliş. Ons altın mesela 3400'ün üzerine 2 günlük kapanış aldı. Peki 4 aydır yatayda giden altın ne oldu da belirgin bir yükselişe geçti? 2 şey aslında...

Biri Trump Fed üyeleriyle uğraşıyor. Fed üyelerinden birini görevden aldı usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle, orada bir gerginlik var. Fed'le Trump arasında bu mesele nereye evrilebilir tedirginliği var. Dolayısıyla bu bir güvenli liman yarattı, belirsizlik olduğu için buradan gelen bir etki oldu. İkinci etki şu; geçen hafta Amerika'dan gelen enflasyon verileri aslında tarifelerin enflasyonu çok da etkilemediği yönünde algıyı güçlendirdi. Böyle olunca bu ne demek? Fed daha çok faiz indirecek demek. Faiz altının rakibi olduğu için faiz daha çok düşerse altın yukarı gider ve zaten teknik olarak da bir varlık çok sıkışıyorsa yani mutlaka bunun yukarı ya da aşağı yönde bir kırılımını bekleriz.

"3430 DOLAR ÜZERİNDEKİ ALTIN, BEN 3500 DOLARA YANİ TARİHİ ZİRVEME GİDECEĞİM DEMEK"

Bu anlattığım gelişmeler de desteklediği için altında belirgin bir yükseliş var. Bakın 3448'den kapatmışız. 3430 dolar üzerindeki altın ben 3500 dolara yani tarihi zirveme gideceğim demek. O nedenle ben açıkçası 4 aydır altın alımını önermiyordum kısa vadeli olarak. Çünkü bir yükseliş trendi söz konusu değildi. Ama bir parça artık kademeli bir şekilde bakın elinizdeki paranın tamamını şu an için bu hafta itibarıyla altına ayırmayın, 3'e 4e bölün paranızı, bir kısım alın ve bekleyin. Hatta bence pazartesi ve salı günkü piyasayı da görmek lazım. Pazartesi Amerikan piyasaları kapalı. Biraz daha sıkıntılı olabilir, yani netleşmeyebilir ama salı günü hala 3430'un üzerinde duruyorsa bence kademeli alım yapılabilir. Yalnız yine çok dikkatli olalım.
Cuma günü Amerika'dan çok ama çok önemli bir veri gelecek. Saat 15.30'da Türkiye saatiyle. Eğer bu veri Amerika'da işsizliğin arttığını gösteriyorsa, istihdamın azaldığını gösteriyorsa altında yükseliş daha da belirginleşir. Neden? Fed'den faiz indirimleri daha da güçlenebilir.

Beklenti; iş gücü piyasasının zayıfladığı yönünde. Yani işsizlik 4.2'den 4.3'e istihdamın da zayıf gelmesi bekleniyor. Bir de beklentinin daha da ötesinde kötü gelirse Fed'den faiz hatta şöyle söyleyeyim 25 baz puan 17 Eylül'de Fed'in faiz kararı var, piyasa 25 baz puan indirir diyor, çok zayıf bir veri hem resesyon kaygılarını güçlendirip güvenli liman altına yönlendirir, hem de Fed'den 2 değil 3 belki de Eylül'de 25 değil 50'ye çıkarabilir. O nedenle bence bir kademe eğer özellikle diyelim ki çok ben riski sevmiyorum diyorsanız salı gününü görün, 3430'un hatta 3400 biraz daha aşağı da çekelim üzerinde kalıyorsa bir kademe ama sadece bir kademe alalım.

"GÜMÜŞTEKİ HAREKETİN BİRAZ DAHA BELİRGİN OLMASINI BEKLERİM ALTINA GÖRE"

Ayrıca gümüşü de konuşalım. Gümüş de şu an 40 doların üzerinde. Ben yakın vadede gümüş tarafında daha pozitifim. Gümüşteki hareketlerin 43 dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. O nedenle hiç gümüş pozisyonunuz yoksa elinizdeki paranın bir kısmıyla altın alacaksanız bir kısmıyla da gümüş alın. Ben gümüşteki hareketin biraz daha belirgin olmasını beklerim altına göre açıkçası"

31 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı 3447 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları 4561 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı 7457 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı 14 bin 915 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı 30 bin 386 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı 74 bin 140 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.559,22
4.561,39
% 1.16
23:59
Ons Altın / TL
141.660,90
142.021,77
% 1.16
23:59
Ons Altın / USD
3.446,93
3.448,57
% 0.92
23:59
Çeyrek Altın
7.294,75
7.457,87
% 1.16
23:59
Yarım Altın
14.543,91
14.915,74
% 1.16
23:59
Ziynet Altın
29.179,00
29.740,25
% 1.16
23:59
Cumhuriyet Altını
29.963,00
30.416,00
% -0.1
13:03
