Tersine döndü: Rekor sonrası sert düşüş gelmişti! Altın ve gümüşte toparlanma

Altın geçtiğimiz hafta yaşadığı rekorların ardından sert düşüş göstermişti. Yeni haftaya da düşüşle başlayan altında haftanın ikinci günü toparlanma görüldü. Peki, gram altın ne kadar oldu, ne kadar olacak? Gram altın kaç TL? Çeyrek altın kaç TL? İşte 3 Şubat 2026 Salı güncel altın fiyatları ve altın yorumları...

ALTINDA SON DURUM

Gram altın fiyatında gün içinde en yüksek 6789 TL, en düşük 6490 TL seviyesi görüldü. Gram altın saat 08.39 itibarıyla 6750 TL seviyesinde seyrediyor.

Ons altın fiyatında gün içinde en yüksek 4856 dolar, en düşük 4644 dolar seviyesi görüldü. Ons altın fiyatı saat 08.55 itibarıyla 4827 dolar seviyesinde seyrediyor.

Ons gümüş fiyatında gün içinde en yüksek 85.66 dolar, en düşük 78.93 dolar seviyesi görüldü. Ons gümüş saat 08.57 itibarıyla 83,31 dolar seviyesinde seyrediyor.

Altın ve gümüş yaşadığı sert düşüşlerden sonra kayıplarının bir kısmını geri alarak yükseldi. Altın, rekor kıran ralli sonrası düşmesinin ardından yaşadığı kayıpların bir kısmını geri alarak yükseldi. Benzer şekilde gümüş de değer kazandı. Altın ve gümüş fiyatları, haftanın ilk gününde yaşanan sert satışların ardından salı günü güçlü bir tepki verdi.

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

3 ŞUBAT GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 08.55 itibarıyla 4827 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 08.39 itibarıyla 6750 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 08.42 itibarıyla 11.033 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 08.41 itibarıyla 22.063 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 08.57 itibarıyla 49.226 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın fiyatı saat 08.37 itibarıyla 120.419 TL seviyesinde.