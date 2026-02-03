Yıllık maliyet 80 bin TL'yi aştı: İş almakla bitmiyor

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar araç fiyatlarını takip ediyor ancak iş bununla da bitmiyor. Çünkü kontak hiç çevrilmese dahi binlerce lira masraf çıkabiliyor. Ortalama bir otomobilin bir yıllık maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

TGRT Haber'de yer alan habere göre; artık sadece araba sahibi olmak artık mesele değil, asıl mesele o aracı bir yıl boyunca yolda tutabilmek. Kontak çalıştırılmasa bile masraflar devam ediyor.

Otomobil sahibi olmak için belirli bir birikim gerekiyor. Ancak iş bununla da bitmiyor. Çünkü bir araba durduğu yerde bile masraf çıkarıyor. Hiç kontak çevrilmese bile kasko ve trafik sigortası, yıllık bakım ücreti, motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemlerin ödenmesi gerekiyor.

YILLIK GİDERLER 80 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Benzinli bir otomobilde yıllık giderler yaklaşık 80.000 TL bandından başlıyor. Araç segmentine göre 100.000 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Elektrikli araçlardaysa yıllık maliyet ortalama 70-75.000 TL civarında hesaplanıyor. Evde şarj imkanı olan kullanıcılar için bu rakam daha da aşağı çekilebiliyor.

"YILLIK BAKIM 20 - 50 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİR"

Tamirci Orhan Atalan "Orta segmentteki bir aracın yıllık bakımı ortalama 20 ile 50 bin lira arasında değişir" dedi. Bu nedenle otomobil satın alırken hem alım sırasındaki maliyetleri hem de araç sahibi olduktan sonraki masrafları iyi hesaplamak gerekiyor.

Tamirci Halil Atalan, "Bir araca bir yıl boyunca hiç marş basmazsak bir yıl sonunda mecbur şekilde çalıştırdığımız zaman sanayiye götürüp yağ bakımını yaptırmak zorunda kalırız. Onun da yağ, yağ fitresi, hava filtresi ve su bakımları ortalama 10.000 TL ile 15.000 TL arası tutar" ifadelerini kullandı.