Yıllık maliyet 80 bin TL'yi aştı: İş almakla bitmiyor

Araba almak isteyenler için araç fiyatları önemli bir detay olurken falan masraflar yalnızca otomobilin fiyatıyla sınırlı kalmıyor. Araba alındıktan sonra hiç çalıştırılmasa bile masraf çıkabiliyor. İşte ortalama bir otomobilin yıllık maliyeti...

Yıllık maliyet 80 bin TL'yi aştı: İş almakla bitmiyor
Hande Dağ

Otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar araç fiyatlarını takip ediyor ancak iş bununla da bitmiyor. Çünkü kontak hiç çevrilmese dahi binlerce lira masraf çıkabiliyor. Ortalama bir otomobilin bir yıllık maliyeti belli oldu. İşte detaylar...

Yıllık maliyet 80 bin TL yi aştı: İş almakla bitmiyor 1

TGRT Haber'de yer alan habere göre; artık sadece araba sahibi olmak artık mesele değil, asıl mesele o aracı bir yıl boyunca yolda tutabilmek. Kontak çalıştırılmasa bile masraflar devam ediyor.

Yıllık maliyet 80 bin TL yi aştı: İş almakla bitmiyor 2

Otomobil sahibi olmak için belirli bir birikim gerekiyor. Ancak iş bununla da bitmiyor. Çünkü bir araba durduğu yerde bile masraf çıkarıyor. Hiç kontak çevrilmese bile kasko ve trafik sigortası, yıllık bakım ücreti, motorlu taşıtlar vergisi gibi kalemlerin ödenmesi gerekiyor.

Yıllık maliyet 80 bin TL yi aştı: İş almakla bitmiyor 3

YILLIK GİDERLER 80 BİN TL'DEN BAŞLIYOR

Benzinli bir otomobilde yıllık giderler yaklaşık 80.000 TL bandından başlıyor. Araç segmentine göre 100.000 TL seviyelerine kadar çıkabiliyor. Elektrikli araçlardaysa yıllık maliyet ortalama 70-75.000 TL civarında hesaplanıyor. Evde şarj imkanı olan kullanıcılar için bu rakam daha da aşağı çekilebiliyor.

Yıllık maliyet 80 bin TL yi aştı: İş almakla bitmiyor 4

"YILLIK BAKIM 20 - 50 BİN TL ARASINDA DEĞİŞİR"

Tamirci Orhan Atalan "Orta segmentteki bir aracın yıllık bakımı ortalama 20 ile 50 bin lira arasında değişir" dedi. Bu nedenle otomobil satın alırken hem alım sırasındaki maliyetleri hem de araç sahibi olduktan sonraki masrafları iyi hesaplamak gerekiyor.

Yıllık maliyet 80 bin TL yi aştı: İş almakla bitmiyor 5

Tamirci Halil Atalan, "Bir araca bir yıl boyunca hiç marş basmazsak bir yıl sonunda mecbur şekilde çalıştırdığımız zaman sanayiye götürüp yağ bakımını yaptırmak zorunda kalırız. Onun da yağ, yağ fitresi, hava filtresi ve su bakımları ortalama 10.000 TL ile 15.000 TL arası tutar" ifadelerini kullandı.

Yıllık maliyet 80 bin TL yi aştı: İş almakla bitmiyor 6

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Araç Otomobil araba maliyet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
