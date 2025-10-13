FİNANS

Trump'ın gümrük kararı gram altını uçurdu! Talep patladı: Tarihi rekor geldi

Altın haftaya rekor ile başladı. ABD-Çin arasındaki ticaret gerilimi, Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, ABD’de hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Sabah saatlerinde gram altın 5 bin 458 lira seviyesini gördü; ons altın ise 4 bin 69 dolar seviyesinde. Peki, altın için uzmanlar ne diyor? Kapalı Çarşı'da ve serbest piyasada altın fiyatlarının son durumu ne? İşte altın piyasasındaki sıcak gelişmeler...

Ezgi Sivritepe

Altın güne rekor ile başladı. Küresel ölçekte yaşanan sıcak gelişmeler yatırımcıların güvenli limana yönelmesine neden oluyor. 29 Ekim'de Fed'in faiz indirimine gideceğine dair beklentiler, ABD-Çin arasındaki ticaret savaşlarının artması gibi etkenler altın piyasasının hareketlenmesine neden oluyor.

TALEP ARTTI

Trump’ın, nadir toprak elementi ihracatına kısıtlama getirdiği gerekçesiyle Çin’e %100 ek gümrük tarifesi uygulaması, piyasada güvenli liman talebini artırdı. Bununla beraber, 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek yeni yazılım ihracat kısıtlamalarını duyurdu. Ayrıca, ABD'de hükümetin kapalı kalması da altına olan talebi artırıyor.

ALTIN GÜNE REKORLA BAŞLADI

Sabah saatlerinde ons altın 4 bin 69 dolar seviyesini görerek rekor kırdı. Gram altın ise şu saatlerde 5 bin 471 TL bandında bulunuyor.

ABD-ÇİN GERİLİMİ

Altın fiyatları ile ilgili Capital.com analisti Kyle Rodda, Orta Doğu'daki gelişmeleri işaret ederek buradaki gelişmelerin altını destekleyen unsur olmaktan çıktığını belirterek, "ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin yeniden tırmanması, piyasalarda risk algısını yeniden alevlendirdi" sözlerini kullandı.

Yılbaşından bu yana, merkez bankalarının altın alımını hızlandırmasını, jeopolitik riskler, Fed'den faiz indirimi beklentileri ve ticaret savaşlarının oluşturduğu belirsizlikler altın fiyatlarının yukarı yönlü tırmanmasına neden oldu.

Fed Başkanı Powell, Salı günü NABE yıllık toplantısında konuşacak, bu konuşma yakından takip edilecek. Ayrıca Fed'den Ekim ve Aralık aylarında faiz indirimi beklentisi de sürüyor.

Geçtiğimiz hafta aşağı yönlü hareket eden altının tekrar yükselmeye geçmesi ile analistler, "Kısa vadede bu seviyenin destek olarak korunması halinde, fiyatlarda güçlü görünümün devam etmesi mevcut şartlarda mümkün görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ REKOR KIRDI!

Son zamanlarda ön plana çıkan gümüş de sabaha rekor ile başladı. Spot gümüş, yüzde 2 artışla 51,52 dolar ile tarihi zirvesini gördü. ABD'li yatırım bankası gümüş için, altına kıyasla daha fazla oynaklık riski taşıdığı uyarısında bulundu.

ALTIN FİYATLARI  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.479,21
5.479,92
% 1.39
08:48
Ons Altın / TL
170.015,59
170.081,97
% 1.18
09:03
Ons Altın / USD
4.066,36
4.066,87
% 1.2
09:03
Çeyrek Altın
8.766,74
8.959,67
% 1.39
08:48
Yarım Altın
17.478,68
17.919,34
% 1.39
08:48
Ziynet Altın
35.066,94
35.729,09
% 1.39
08:48
Cumhuriyet Altını
37.350,00
37.914,00
% 0.81
12:58

Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın ons altın trump altın son dakika canlı
