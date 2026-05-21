Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL'nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti)

Araç satın almayı planlayanlar bankaların sunduğu kredi oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle en düşük rakamın hangi bankalarda olduğu ve geri ödeme tablosunun ne şekilde oluştuğu merak ediliyor. Peki, 300 bin TL taşıt kredisi veya taşıt finansmanında 24 ay vadede faiz oranı veya kar payı oranı, aylık taksit ve toplam ödeme ne kadar? İşte detaylar...

İŞTE BANKA BANKA GERİ ÖDEME TABLOSU

Garanti BBVA - Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 20.531,19 TL

Toplam Ödeme: 494.248 TL

Albaraka - Araç Finansmanı

Kar Payı Oranı: %3,08

Aylık Taksit: 19.684,11 TL

Toplam Ödeme: 472.433 TL

Vakıf Katılım - Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,11

Aylık Taksit: 19.762,77 TL

Toplam Ödeme: 475.806 TL

Dünya Katılım - Araç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,29

Aylık Taksit: 20.238,02 TL

Toplam Ödeme: 487.437 TL

Türkiye İş Bankası - Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,40

Aylık Taksit: 20.531,19 TL

Toplam Ödeme: 494.248 TL

Ziraat Katılım - Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,49

Aylık Taksit: 20.772,60 TL

Toplam Ödeme: 500.042 TL

Kuveyt Türk - Araç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,53

Aylık Taksit: 20.880,33 TL

Toplam Ödeme: 502.852 TL

Türkiye Finans - Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,56

Aylık Taksit: 20.961,31 TL

Toplam Ödeme: 504.571 TL

TEB - Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,69

Aylık Taksit: 21.313,96 TL

Toplam Ödeme: 513.035 TL