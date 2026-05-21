Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL'nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti)

Araç satın almayı planlayanlar bankaların sunduğu kredi oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle en düşük rakamın hangi bankalarda olduğu ve geri ödeme tablosunun ne şekilde oluştuğu merak ediliyor. Peki, 300 bin TL taşıt kredisi veya taşıt finansmanında 24 ay vadede faiz oranı veya kar payı oranı, aylık taksit ve toplam ödeme ne kadar? İşte detaylar...
Garanti BBVA - Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 20.531,19 TL
Toplam Ödeme: 494.248 TL
Albaraka - Araç Finansmanı
Kar Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 19.684,11 TL
Toplam Ödeme: 472.433 TL
Vakıf Katılım - Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,11
Aylık Taksit: 19.762,77 TL
Toplam Ödeme: 475.806 TL
Dünya Katılım - Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 20.238,02 TL
Toplam Ödeme: 487.437 TL
Türkiye İş Bankası - Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 20.531,19 TL
Toplam Ödeme: 494.248 TL
Ziraat Katılım - Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 20.772,60 TL
Toplam Ödeme: 500.042 TL
Kuveyt Türk - Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,53
Aylık Taksit: 20.880,33 TL
Toplam Ödeme: 502.852 TL
Türkiye Finans - Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı: %3,56
Aylık Taksit: 20.961,31 TL
Toplam Ödeme: 504.571 TL
TEB - Taşıt Kredisi
Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 21.313,96 TL
Toplam Ödeme: 513.035 TL
