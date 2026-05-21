FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL'nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti)

Bayram tatili ve yaz ayları yaklaşırken araç satın almak isteyenler nakit ihtiyacı için bankaların sunduğu rakamları yakından takip ediyor. Taşıt kredisi için son durum araştırılıyor. İşte banka banka rakamlar...

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL'nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti)
Hande Dağ

Araç satın almayı planlayanlar bankaların sunduğu kredi oranlarını yakından takip ediyor. Özellikle en düşük rakamın hangi bankalarda olduğu ve geri ödeme tablosunun ne şekilde oluştuğu merak ediliyor. Peki, 300 bin TL taşıt kredisi veya taşıt finansmanında 24 ay vadede faiz oranı veya kar payı oranı, aylık taksit ve toplam ödeme ne kadar? İşte detaylar...

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 1

İŞTE BANKA BANKA GERİ ÖDEME TABLOSU

Garanti BBVA - Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 20.531,19 TL
Toplam Ödeme: 494.248 TL

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 2

Albaraka - Araç Finansmanı

Kar Payı Oranı: %3,08
Aylık Taksit: 19.684,11 TL
Toplam Ödeme: 472.433 TL

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 3

Vakıf Katılım - Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,11
Aylık Taksit: 19.762,77 TL
Toplam Ödeme: 475.806 TL

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 4

Dünya Katılım - Araç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,29
Aylık Taksit: 20.238,02 TL
Toplam Ödeme: 487.437 TL

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 5

Türkiye İş Bankası - Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,40
Aylık Taksit: 20.531,19 TL
Toplam Ödeme: 494.248 TL

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 6

Ziraat Katılım - Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,49
Aylık Taksit: 20.772,60 TL
Toplam Ödeme: 500.042 TL

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 7

Kuveyt Türk - Araç Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,53
Aylık Taksit: 20.880,33 TL
Toplam Ödeme: 502.852 TL

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 8

Türkiye Finans - Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %3,56
Aylık Taksit: 20.961,31 TL
Toplam Ödeme: 504.571 TL

Araç alacaklar dikkat: İşte 300 bin TL nin ödemesi (Albaraka, TEB, Garanti) 9

TEB - Taşıt Kredisi

Faiz Oranı: %3,69
Aylık Taksit: 21.313,96 TL
Toplam Ödeme: 513.035 TL

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ünlü ekonomistten altın uyarısı geldi: 'Bayram öncesi gram altında deprem olacak'Ünlü ekonomistten altın uyarısı geldi: 'Bayram öncesi gram altında deprem olacak'
Tarım ve Orman Bakanlığından "yapay et" iddialarına ilişkin açıklama!Tarım ve Orman Bakanlığından "yapay et" iddialarına ilişkin açıklama!

Anahtar Kelimeler:
taşıt kredisi banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

Dorukhan Büyükışık operasyonu: 9 ilde 26 gözaltı kararı

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Ahu Tuğba’nın kızı servetiyle gündemde! ''5 kişiye yetecek miras kaldı''

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

Vergi düzenlemelerini içeren teklif TBMM'de kabul edildi

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

İmza atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.