Uzman isimden kritik açıklama: Altın düşecek mi? 'Yüzde 90'lara ulaştı'

Altın fiyatlarındaki son durum altın yatırımcısı tarafından dikkatle takip ediliyor. Dalgalı seyrine bir süre devam eden altında şimdi ise sakin bir seyir yaşanıyor. Ancak yatırımcılar altında nasıl bir hareketlilik yaşanacağını merak ediyor.

Altın ve para piyasaları uzmanı Şirin Sarı, altının fiyatının yükselip yükselmeyeceğini,altının fiyatını nelerin etkilediğini ve piyasadaki gelişmeleri aktardı.

Şirin şu ifadeleri aktardı;

"Altın'da artık yıl sonuna yaklaşıyoruz. İşleme hacmi miktarı daha azalabilir. 4.100 - 4.200 bandında daha yatay bir seyir izleyebiliriz. 2026'da artık 5.000 doların üzerinde 5.450 dolar seviyeleri test edilebilir. Biraz önceki tahminlere baktığımızda muhtemelen onlar artık yıllık ortalama da olabilir.

Yani yılın, genelindeki bütün 12 aylık ortalama, ortalamalar 5.000 dolarlara geldi. Bu, ons altının 4.000 dolarla 6.000 dolar arasında hareket edebileceğini bize göstermiş oluyor. Küresel piyasalardaki risk iştağı ile beraber yükselişlerinin olduğunu görüyoruz. Bu yılın ikinci yarısında özellikle Fed'i bekledik.

"YÜZDE 90'LARA ULAŞMIŞ DURUMDA"

Fed'in faiz indirimleri süreci altını destekler nitelikte oldu. Daha geçtiğimiz hafta %40 aralık ayı beklentisi varken indirim beklentisi, bugün geldiğimiz noktada %90'lara ulaşmış durumda. 10 Aralık'ta muhtemelen faiz indirimi devam edecek Amerika'da. Bu dolar karşısında altını destekliyor.

Amerika'daki hükümet kapandığı sistem piyasasındaki verilere baktığımızda aylık bazda Ekim ayında son belki de 20 yılın en fazla işten çıkarmalarının olduğunu gördük. Bu da tabii ki istihdam piyasasının sinyal verdiğini gösteriyor. Bu da Fed'in işinin, faiz indirimleri noktasında, zorlaştırıyor diyebiliriz.

"ALTININ YENİ TARİHİ ZİRVELER GÖRMESİNİ SAĞLIYOR!"

Japonya ve Çin arasındaki sürecin olumsuz haber akışı olarak altını etkilemesi söz konusu olabilir. Portföylerde detayland riski azaltmak, ve tabii ki portföyleri çeşitlendirmek için 2030 yılına kadar da altın bulunmaya devam edecek. Eklemeyenler ekliyorlar. Bu da altının yeni tarihi zirveler görmesini sağlıyor.

O yüzden kademeli olarak 5.000, 5.500, 6.000, 6.500, 7.000 dolar şeklinde önümüzdeki yıllarda ons altında fiyatlamalar bekleyebiliriz.

"ALTININ DÜŞMESİ İÇİN DÜNYADA DAHA TUTARLI NEDENLERİN OLMASI GEREK"

AçıkçasıNaltının düzeltme hareketinin olması için nedenler görebiliriz ama düşmesi için daha tutarlı nedenlerin olması gerekiyor dünyada."

Kevin Hassett'in FED Başkanı olabileceği ihtimaline yönelik ihtimallerin altını ne kadar desteklediği sorusuna da Şirin Sarı şu yanıtı verdi;

"Evet. Hasset zaten iki haftadır konuşuluyor. En güçlü adaylardan bir tanesiydi ama bu hafta daha da güçlü bir aday olduğunu anlamış olduk. Özellikle faiz indirimleri noktasında faiz indirimlerini savunması yani Trump'la benzer görüşlere sahip olması tabii piyasalara da biraz coşku vermedi değil.

Amerika borsalarında yeniden yükselişlerinin olduğunu gördük. Orada da ciddi düzeltmeler gelmişti. Dolar endeksi demeyeyim ama tahvil cephesindeki çıkışın burada altını destekleyen ya da MT'ları destekleyen bir fiyatlaması oldu. O yüzden HES burada piyasa tarafından sevilen, istenilen ve borsalardaki ralliyi de destekleyen bir isim olarak karşımıza çıkmış oldu.

Eğer gerçekleşirse belki de kısa vadeli bir düşüş hareketi, bir düzeltme hareketi ama borsalarda da yeni ralliler görebiliriz. Bu yeni ralliler de MT'larda da yeni zirvelerin gelmesini sağlayabilir."

