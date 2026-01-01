Veda zamanı geldi: Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Altın ve gümüş ne kadar? 2026'da altın fiyatları ne kadar olacak? Gümüş kaç TL? Yatırım sepetinde kıymetli maden bulunduranların gözü kulağı piyasaların son durumunda. 2025 yılında rekor üzerine rekor kıran altın ve gümüşün 2026'da yeni rekorlar kırıp kırmayacağı yakından takip edilecek.

Jeopolitik gerilimlerin artması, Trump'ın küresel ölçekte oluşturduğu belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler altın katlanarak artmasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global'e yaptığı açıklamalarda piyasalar için önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ZİNCİRLERİNİ KIRDI"

Memiş, 2026'yı iki ayrı döneme ayırıp gümüşün 2025'teki ivmesine dikkat çekti ve, "Gümüşün gram fiyatı yüzde 200, ons fiyatı yüzde 170 civarında getiri sağladı" dedi. Gram altının yüzde 110, ons altının yüzde 77 kazanç sağladığını belirten Memiş, "Gümüş zincirlerini kırdı" yorumunda bulundu.

Kısa vadede gümüş yatırımcısını uyaran Memiş, altın tarafında ise yüzde 5 geri çekilmenin yaşanbileceğini kaydetti. Memiş, "Çin ve Türkiye borsalarında fiyat farkı dengelendiği için gümüşte düşüş var. Ama kısa vadede gümüş için yatırımcıları uyaralım. Teknik düzelme ve kar satışı bitmedi. Gümüş Çin biraz beklemek gerekiyor" dedi.



"MOLA OLACAK"

2025'te alışılan rekorlara 2026'da ne zaman geleceğini de açıklayan Memiş, ilk yarıyı işaret edip, "Yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır" sözlerini kullandı.

Ev veya araba almak, iş kurmak için kıymetli madenlere yatırım yapanların 2026'da bozdurma zamanlarının geleceğinin altını çizen Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise birikime devam edebileceğini vurguladı.



ROTA DEĞİŞECEK Mİ?

2026'da rotanın değişebileceğini kaydeden Memiş, altın ve gümüşün en çok kazandıran emtialar olmayacağını belirtti; küresel ve yerli borsaların yanı sıra kripto piyasalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını kaydetti.

Borsanın yatırımcısını üzdüğünü belirterek, yüzde 12'lik bir getiri sağlandığını kaydeden Memiş, 2026'nın ikinci yarısında pozitif beklentide olduğunu söyledi.



YATIRIM NEREYE YAPILMALI?

Son olarak yatırım sepetlerine ilişikin de yorum da bulunan Memiş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bir sepet yapacak olursak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2026 yılında analizlerimize göre yılı ikiye ayırıyoruz. Yılın ilk yarısında altın, gümüş için yukarı yönlü öngörüm devam ediyor. Dolayısıyla sepetimin yüzde 50'sini altın, gümüş, platin ve paladyum olarak dağıtırım. Yılın ikinci yarısında ise sepetimde altın ve gümüşle vedalaşırım. Artık farklı enstrümanlara geçerim"