FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Altın

Veda zamanı geldi: Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kıymetli madenler için 2025 rekorlar yılı oldu. Altın ve gümüş rekor üstüne rekor kırıp yatırımcısının yüzünü güldürdü. Şimdi ise yatırımcılar 2026'da hangi senaryoların yaşanacağını merak ediyor. 2025'in başından beri devam eden yükseliş trendinin 2026'da da devam edip etmeyeceği yakından takip edilecek. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş yeni yılın ilk günü piyasalar için önemli açıklamalarda bulundu.

Veda zamanı geldi: Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!
Ezgi Sivritepe

Altın ve gümüş ne kadar? 2026'da altın fiyatları ne kadar olacak? Gümüş kaç TL? Yatırım sepetinde kıymetli maden bulunduranların gözü kulağı piyasaların son durumunda. 2025 yılında rekor üzerine rekor kıran altın ve gümüşün 2026'da yeni rekorlar kırıp kırmayacağı yakından takip edilecek.

Veda zamanı geldi: Kuyumcuya gitmeden dikkat Rota değişiyor tarihi açıkladı! 1

Jeopolitik gerilimlerin artması, Trump'ın küresel ölçekte oluşturduğu belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımını hızlandırması gibi etkenler altın katlanarak artmasına neden oldu. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Haber Global'e yaptığı açıklamalarda piyasalar için önemli değerlendirmelerde bulundu.

"ZİNCİRLERİNİ KIRDI"

Memiş, 2026'yı iki ayrı döneme ayırıp gümüşün 2025'teki ivmesine dikkat çekti ve, "Gümüşün gram fiyatı yüzde 200, ons fiyatı yüzde 170 civarında getiri sağladı" dedi. Gram altının yüzde 110, ons altının yüzde 77 kazanç sağladığını belirten Memiş, "Gümüş zincirlerini kırdı" yorumunda bulundu.
Kısa vadede gümüş yatırımcısını uyaran Memiş, altın tarafında ise yüzde 5 geri çekilmenin yaşanbileceğini kaydetti. Memiş, "Çin ve Türkiye borsalarında fiyat farkı dengelendiği için gümüşte düşüş var. Ama kısa vadede gümüş için yatırımcıları uyaralım. Teknik düzelme ve kar satışı bitmedi. Gümüş Çin biraz beklemek gerekiyor" dedi.
Veda zamanı geldi: Kuyumcuya gitmeden dikkat Rota değişiyor tarihi açıkladı! 2

"MOLA OLACAK"

2025'te alışılan rekorlara 2026'da ne zaman geleceğini de açıklayan Memiş, ilk yarıyı işaret edip, "Yılın ilk yarısında 120 lira direnç seviyesi olarak takip edilecek. Ons bazında 80 dolar üzerinde direnç bekleniyor. Ancak yılın ikinci yarısında değerli metaller için bir mola olacaktır" sözlerini kullandı.
Ev veya araba almak, iş kurmak için kıymetli madenlere yatırım yapanların 2026'da bozdurma zamanlarının geleceğinin altını çizen Memiş, uzun vadeli yatırımcıların ise birikime devam edebileceğini vurguladı.
Veda zamanı geldi: Kuyumcuya gitmeden dikkat Rota değişiyor tarihi açıkladı! 3

ROTA DEĞİŞECEK Mİ?

2026'da rotanın değişebileceğini kaydeden Memiş, altın ve gümüşün en çok kazandıran emtialar olmayacağını belirtti; küresel ve yerli borsaların yanı sıra kripto piyasalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını kaydetti.

Borsanın yatırımcısını üzdüğünü belirterek, yüzde 12'lik bir getiri sağlandığını kaydeden Memiş, 2026'nın ikinci yarısında pozitif beklentide olduğunu söyledi.
Veda zamanı geldi: Kuyumcuya gitmeden dikkat Rota değişiyor tarihi açıkladı! 4

YATIRIM NEREYE YAPILMALI?

Son olarak yatırım sepetlerine ilişikin de yorum da bulunan Memiş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bir sepet yapacak olursak yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte 2026 yılında analizlerimize göre yılı ikiye ayırıyoruz. Yılın ilk yarısında altın, gümüş için yukarı yönlü öngörüm devam ediyor. Dolayısıyla sepetimin yüzde 50'sini altın, gümüş, platin ve paladyum olarak dağıtırım. Yılın ikinci yarısında ise sepetimde altın ve gümüşle vedalaşırım. Artık farklı enstrümanlara geçerim"

Veda zamanı geldi: Kuyumcuya gitmeden dikkat Rota değişiyor tarihi açıkladı! 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çalışanlar dikkat: 2026 yemek ücreti belli oldu!Çalışanlar dikkat: 2026 yemek ücreti belli oldu!
Uyarı ekranı geldi! Onay gelmezse izin yokUyarı ekranı geldi! Onay gelmezse izin yok

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.965,27
5.966,21
% 0.22
07:30
Ons Altın / TL
185.443,96
185.652,44
% 0.22
06:38
Ons Altın / USD
4.319,29
4.319,97
% 0.15
06:38
Çeyrek Altın
9.544,43
9.754,75
% 0.22
07:30
Yarım Altın
19.029,20
19.509,49
% 0.22
07:30
Ziynet Altın
38.177,70
38.899,66
% 0.22
07:30
Cumhuriyet Altını
40.996,00
41.616,00
% -0.64
15:55
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Altın Gümüş ons altın kapalı çarşı altın fiyatları altın son dakika canlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Diyarbakır’da kar esareti! Yollar kapandı, araçlar yolda kaldı

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Ünlü isim trafikte deste deste para dağıttı!

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Beşiktaş'ın yıldızı resti çekti! 'F.Bahçe'ye gitmek istiyorum'

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıktı! Güney'den açıklama

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Büyük ikramiyenin çıktığı iller belli oldu!

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

Türkiye'den Çin kararı! Vize kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.