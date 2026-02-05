FİNANS

Yatırımcı yönünü değiştirdi: Rekor alım geldi! Doların tahtı sallandı

Altındaki hızlı hareketlilik yatırımcıların ilgi odağında olmaya devam ediyor. Vatandaşların mevduat tercihlerinde de değişiklikler yaşanmaya başladı. Buna göre, geçen hafta 4,2 milyar dolarlık rekor altın alımına imza atıldı aynı zamanda 1,2 milyar ABD doları elden çıkarıldı.

Yatırımcı yönünü değiştirdi: Rekor alım geldi! Doların tahtı sallandı
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Dolar kurundaki artış enflasyonun gerisinde kalması ve altının hızlı yükselişi yatırımcısının mevduat tercihlerini değiştirdi. Merkez Bankası’nın verilerine göre, bankalarda yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yabancı para mevduatında altın dahil kıymetli maden payı, geçen hafta yüzde 60'ı aşarak rekor kırdı.

Nefes’in haberine göre, yüzde 60’ı aşan rekor; tam bir sene önce yüzde 37, 2017 yılında ise yüzde 6 seviyesindeydi.

Yatırımcı yönünü değiştirdi: Rekor alım geldi! Doların tahtı sallandı 1

ABD DOLARI’NIN PAYI DÜŞTÜ

30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin yabancı para mevduatı 160,8 milyar dolarla rekor kırarken, bu kalem içinde ABD doları payı yüzde 20 ile rekor düşük seviyeye geriledi.
Yatırımcı yönünü değiştirdi: Rekor alım geldi! Doların tahtı sallandı 2

İLK KEZ 100 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNİ AŞTI

Yurt içi yerleşiklerin geçen hafta toplamda 238,3 milyar dolarla rekor kıran yabancı para hacmi içinde kıymetli maden payı yüzde 44,9'luk oranla rekor kırdı. Miktarsal olarak da kıymetli maden kalemi ilk kez 100 milyar dolar eşiğini aştı ve 106.9 milyar dolara ulaştı. Bu rakamın 97 milyar dolarla büyük kısmı gerçek kişilerin, 9,9 milyar doları ise tüzel kişilerin hesaplarında yer aldı.
Yatırımcı yönünü değiştirdi: Rekor alım geldi! Doların tahtı sallandı 3

REKOR ALIM

Mevduatta altın payındaki yükselişte, sadece altın fiyatlarındaki artış değil, vatandaşın altın alımını artırması etkili oluyor.
Yerleşiklerin kıymetli maden hesaplarında, parite etkisinden arındırılmış veride, geçen hafta 4,2 milyar dolarlık rekor artışa imza atıldı. Geçen hafta yerleşikler 1,2 milyar ABD dolarını elden çıkardı.

Son bir yıla bakıldığında ise yerleşikler, parite etkisinden arındırılmış veride, 24,5 milyar dolarlık altın satın alırken, 2,5 milyar ABD dolarını elden çıkardı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.768,96
6.770,08
% -2.02
17:27
Ons Altın / TL
211.648,10
211.702,79
% -1.5
17:42
Ons Altın / USD
4.861,16
4.862,07
% -1.55
17:42
Çeyrek Altın
10.830,34
11.069,08
% -2.02
17:27
Yarım Altın
21.592,99
22.138,17
% -2.02
17:27
Ziynet Altın
43.321,36
44.140,93
% -2.02
17:27
Cumhuriyet Altını
47.150,00
48.027,00
% -2.88
17:01
Altın mevduat
