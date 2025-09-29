FİNANS

Yeni zirve görüldü! Altın fiyatlarında rekor sürüyor, gram altın, çeyrek altın...

Altın fiyatları son durum ne? Altın rekorlarını sürdürüyor. Yeni haftada yeniden en yüksek seviyesini test eden altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Küresel ekonomide yaşanan gelişmeler ve veri akışları altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Peki, gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları ve altın tahminleri...

Yeni zirve görüldü! Altın fiyatlarında rekor sürüyor, gram altın, çeyrek altın...
Hande Dağ

Altın fiyatları son durum... Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Jeopolitik gerilimler ve küresel ekonomideki belirsizlikler altının fiyatını etkilemeyi sürdürürken yukarı yönlü hareketini destekliyor. Yaşanan son gelişmelerle beraber altın yeni haftada yeniden yükseliş gösterdi ve zirve seviyelerini test etti. Peki, Kapalı Çarşı altın fiyatları ne kadar? İşte 29 Eylül 2025 Pazartesi güncel altın fiyatları...

Yeni zirve görüldü! Altın fiyatlarında rekor sürüyor, gram altın, çeyrek altın... 1

ALTINDA YENİ REKOR

Gram altın gün içinde en yüksek 5078 TL ile en yüksek seviyesini gördü. En düşük ise 5021 TL seviyesi kaydedildi. Gram altın saat 07.11 itibarıyla 5.071 TL seviyesinde seyrediyor. Ons altın ise 3799 dolar ile en yüksek seviyesini görürken en düşük 3756 dolar seviyesi kaydedildi. Ons altın saat 07.26 itibarıyla 3.798 dolar seviyesinde seyrediyor.

Yeni zirve görüldü! Altın fiyatlarında rekor sürüyor, gram altın, çeyrek altın... 2

ABD'nin gümrük tarifelerinin fiyatlamalar üzerindeki etkisi sürüyor. Bir yandan da Fed'in faiz indirimlerine yönelik tutumu piyasalarda etkili oluyor.

Yeni zirve görüldü! Altın fiyatlarında rekor sürüyor, gram altın, çeyrek altın... 3

CANLI ALTIN FİYATLARI

İşte canlı altın fiyatları ve Kapalı Çarşı altın fiyatları son durumu...

Yeni zirve görüldü! Altın fiyatlarında rekor sürüyor, gram altın, çeyrek altın... 4

29 EYLÜL GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

Ons altın fiyatı saat 07.21 itibarıyla 3.796,93 dolar seviyesinde.

GRAM ALTIN

Gram altın fiyatları saat 07.07 itibarıyla 5.072 TL seviyesinde.

ÇEYREK ALTIN

Çeyrek altın fiyatı saat 07.07 itibarıyla 8.293,66 TL seviyesinde.

YARIM ALTIN

Yarım altın fiyatı saat 07.09 itibarıyla 16.585,33 TL seviyesinde.

ATA ALTIN

Ata altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 35.055 TL seviyesinde.

GREMSE ALTIN

Gremse altın ne kadar? Gremse altın fiyatı saat 07.23 itibarıyla 85.150 TL seviyesinde.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
5.085,68
5.086,36
% 1.21
08:34
Ons Altın / TL
158.212,74
158.290,07
% 1.25
08:49
Ons Altın / USD
3.806,69
3.807,15
% 1.24
08:49
Çeyrek Altın
8.137,08
8.316,19
% 1.21
08:34
Yarım Altın
16.223,28
16.632,37
% 1.21
08:34
Ziynet Altın
32.548,32
33.163,05
% 1.21
08:34
Cumhuriyet Altını
34.337,00
34.856,00
% 0.16
13:09
