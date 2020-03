ABD Tüm Avrupa'dan Uçuşları Yasakladı!

Virüs gördüğünüz gibi tüm dünyayı vuruyor ve vurmaya da devam ediyor. Bu virüs için halen gripten ölen insan sayısından çok daha azı ölmüş çok abartılıyor gibi hatalı yorumlar halen sürüyor diye görüyorum. İşte bu hafife almalar sonrasında risk ile yüzyüze gelinince bu sefer de gördüğümüz panikler yaşanıyor. Doğrudur kovid-19'dan ölen sayısı gerçekten de grip gibi diğer bazı virüslerle kıyaslanınca oldukça düşük. Ama kovid-19'un yayılılma hızı inanılmaz yüksek. Sorun da burada zaten. Oran düşük de olsa bu yayılma hızı ile kontrol altına alınamazsa, o zaman tüm dünya için çok sayıda can kaybı riski yaratacak bir virüs salgını olduğu görülmeli.

Ayrıca, grip var diye üretim ya da kalabalık yapılan faaliyet bölgelerinin kapandığını gördünüz mü? Ama kovid-19 o kadar hızlı bulaşabildiği için görüyorunuz üretimi, eğitimi, sanatı, sosyal hayatı, ticareti, seyahati, sporu, cafe, restaurant, sergi, müze, fuar, seminer, AVM, akla ne gelirse her yeri etkileyebiliyor. Koca bir fabrikada bir kişi de kovid-19 çıksa üretim duruyor. Tesis karantinaya alınıyor. Görüyorsunuz ülkelere seyahat yasaklanıyor. Bunun birçok uçak şirketinin, otel vs turizm tesisinin batışı demek olabileceğini düşünebiliyor musunuz?

Aynı zamanda ABD Suriye'de Rusya ile yaptığımız ve rejimin de uyacağını söylediği ateşkes için muhakkak bozulacak. Eğer bozulursa NATO olarak gereğini yapacağız diye bir takım yaptırımların devreye sokulacağını söyledi. Bize de her türlü mühimmat desteği vereceklerini söyleyerek sözüm ona destekliyorlar! Madem destekleyeceksin gel kendin rejim güçlerini vur. Neden bir anda Suriye'nin sorunlu bölgesinden apar topar çekildin ki ? Dertleri bir taşla üç beş kuş vurmak gibi geliyor bana! Hem bizim Ruya ile ilişkilerimizi bozmak, hem de bizi bu ülkelerle çatıştırıp ekonomik ve askeri olarak zayıflatmayı hedefliyor olabilirler.

Bu bölgede çok tehlikeli gelişmeler halen riskini koruyor. Virüsün en çok etkilediği ülkelerden birisi İran oldu. Ülkenin her yerine virüs bulaşmış durumda. Her kurum virüs salgını ile uğraşıyor. Ülke genelinde ciddi bir Çok sayıda can kaybı var. Bu ortamda ABD İran'ı bir gerekçe ile vurmaya kalkar mı bilemiyorum. Bu durum dünya için yeni bir küresel savaş riski yaratır ama yine de bir tehlike olarak karşımızda durduğunu bilin derim. İşte ABD'nin bu hazırlıklarına bakarak, kendimize çok dikkat edelim, bizi bu bölgede bir savaşa doğru itmek istiyorlar. Bu tuzağa düşecek olursak, kendimizi sadece Suriye ile değil, bir anda İran ve Rusya ile de bir çatışma içinde bulabiliriz. Rusya ile ilişkilerin yoğunluğu yüzünden bu riski kontrol etmeye çalışıyoruz. Ama İran ABD'nin asıl hedefi olduğu için, karşı karşıya getirilme riskimize dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

S-400 konusunda cumhurbaşkanımızın kullanmayacağız sözü ile sanki patriot verilecekmiş izlenimi ediniyorum. ABD durduk yere neden patriot vermeye kalkar? Umarım virüs belası ile uğraşırken, bir de bölgesel bir askeri çatışma-savaş içine girmeyiz. ABD virüste kontrolü kaçıracak olursa, dünyayı karıştırma planlarından en azından bir süre vazgeçip, kendi derdine düşerse bu risk azalır. Yoksa bölgemizde tehlikeli bir takım oyunlar oynanıyor.