BIST Gaplerini Kapattı!

Tüm bu beklentilerimin ana dayanağı da tamamen teknikti. Yoksa zaten teknik dışında sayarken bazılarını unutacağımız, ABD-AB yaptırım, S-400, doğu akdeniz, Libya, Suriye, Halkbank davası, düşük döviz rezervleri, yüksek cds'lerimiz ve tabi ki hem bizim, hem de tüm dünya için çok büyük sorun yaratabilecek pandemi yasaklarının ikinci dalga artışı nedeniyle yeniden tekrarlanması gibi çok sayıda riskimiz, belirsizliklerimizin var olduğunu zaten yazıyorum.

Ama biz işin sadece teknik kısmından bakarsak, BIST yükseliş kanalında düzeltme yapmadan ısrarla yükselirken, geride en yüksekten düşüğe doğru; 1.154 - 1.126 - 1.100 ve 1.056 seviyelerinde gap denen fiyat boşlukları bırakmıştı. İşte ben de bu gap'lerin kapanma riskine ve teknik bir düzeltme ihtiyacına dikkat çekerek sizleri uyarıyordum.

Düne ait yazımda da, ''Eğer yeniden 29 Temmuz tarihli 1.120 seviyesini aşağıya kıracak olursak, 1.100 gap'ini de kapatabiliriz. Hatta biraz daha altında 1.087 ve 1.078 desteklerinin görülme riskini de güçlü görüyorum.'' diye yazdığımı biliyorsunuz. Dün tam da bu dediğim yaşandı. Ben yazdığım gaplerden 1.056'nın hemen kapanmasını beklemediğimi ama diğer üç gapin kapanabileceği görüşümü yazmıştım. BIST, Londra'da TL swap faizlerinin bir kaç gün önceki % 7 seviyelerinden bir anda % 1.000'leri geçtiği görülünce çok sert satışlar yemeye başladı. TL'ye sıkışan yabancı fon ve kurumlardan hisse satışları geldi. İşte bu satışlar esnasında dünkü düşüşte görülebilir dediğim 1.078 seviyesinin de altında 1.064 görülüp, rakam olarak belirttiğim 1.087 seviyesinden kapanış yaşadık.