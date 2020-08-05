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BIST Gaplerini Kapattı!

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 05.08.2020 13:35 | Son Güncelleme

Bir süredir ısrarla BIST'in 1.204(120.464) direncini geçmesinin zor olacağını ve bu direnç seviyelerinde kar realizasyonu beklediğimi, bu nedenle en az % 50 nakit korunmasının tedbirli bir yatırım davranışı olacağını yazıyordum.

BIST Gaplerini Kapattı!

Tüm bu beklentilerimin ana dayanağı da tamamen teknikti. Yoksa zaten teknik dışında sayarken bazılarını unutacağımız, ABD-AB yaptırım, S-400, doğu akdeniz, Libya, Suriye, Halkbank davası, düşük döviz rezervleri, yüksek cds'lerimiz ve tabi ki hem bizim, hem de tüm dünya için çok büyük sorun yaratabilecek pandemi yasaklarının ikinci dalga artışı nedeniyle yeniden tekrarlanması gibi çok sayıda riskimiz, belirsizliklerimizin var olduğunu zaten yazıyorum.

Ama biz işin sadece teknik kısmından bakarsak, BIST yükseliş kanalında düzeltme yapmadan ısrarla yükselirken, geride en yüksekten düşüğe doğru; 1.154 - 1.126 - 1.100 ve 1.056 seviyelerinde gap denen fiyat boşlukları bırakmıştı. İşte ben de bu gap'lerin kapanma riskine ve teknik bir düzeltme ihtiyacına dikkat çekerek sizleri uyarıyordum.

Düne ait yazımda da, ''Eğer yeniden 29 Temmuz tarihli 1.120 seviyesini aşağıya kıracak olursak, 1.100 gap'ini de kapatabiliriz. Hatta biraz daha altında 1.087 ve 1.078 desteklerinin görülme riskini de güçlü görüyorum.'' diye yazdığımı biliyorsunuz. Dün tam da bu dediğim yaşandı. Ben yazdığım gaplerden 1.056'nın hemen kapanmasını beklemediğimi ama diğer üç gapin kapanabileceği görüşümü yazmıştım. BIST, Londra'da TL swap faizlerinin bir kaç gün önceki % 7 seviyelerinden bir anda % 1.000'leri geçtiği görülünce çok sert satışlar yemeye başladı. TL'ye sıkışan yabancı fon ve kurumlardan hisse satışları geldi. İşte bu satışlar esnasında dünkü düşüşte görülebilir dediğim 1.078 seviyesinin de altında 1.064 görülüp, rakam olarak belirttiğim 1.087 seviyesinden kapanış yaşadık.

Peki Bu Düşüşlerden Korkalım Mı?

Yükselişte tenik bir düzeltme yaşanmasının sağlıklı bir hareket olacağını ve gap seviyelerini yazarken bu seviyelerin görülmesi yeni alım fırsatları yaratacaktır diye yazıyordum. Aynı görüşümü koruyorum. Benim için gaplerin kapanmış olması olumlu bir düzeltme hareketidir. Alım yönünde fırsat olarak görülmesini doğru buluyorum. Çok sayıda yeni teknik öngörü vermeyi düşünüyorum.

Peki daha altı da görülemez mi? BIST yükselirken yaptığım uyarıları kulak erdi edenler, beklentimdeki düşüşler yaşanınca panik yaparlar. İşte bu panikler nedeniyle ekstra düşüş riskleri de vardır. Olası bu alt endeks seviyelerini destek-direnç tablomuzda detaylı olarak sırası ile gösterdim. Oradan bakabilirsiniz. Ama ben yeni alımlara başlanması gerektiği yönünde düşünüyorum. Endekste tepki yükselişleri görürken, hisse bazlı pozitif ayrışmaların da yine yaşanacağı görüşündeyim.

Lakin bir uyarı yapmak istiyorum! Tüm bu seviyeleri, uyarıları ve olası düşüş beklentilerimi tamamen tekniklere göre bekliyordum. Eğer yukarıda saydığım risk ve belirsizliklerden biri veya bazıları yaşanacak olursa, işte o zaman geçici bir süre için de olsa ekstra ve sert BIST düşüşleri yaşanabilir. Yani Libya'da Mısır ile, Ege-Akdeniz'de Yunanistan ve destekçisi sözüm ona müttefiklerimizle bir çatışma-savaş, ABD'den yaptırım riski yaşanacak olursa, işte o zaman tablo farklı boyutta değişir. Ben bunların yaşanmamasını diliyorum.

**Hepinize sağlık başta, bol kazanç diliyorum.

Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @aydineroglu_**

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