BIST Yeni Rekorlara Çok Yakın!

Özellikle banka endeksi(XBank) grafiğine bakınca bugün yeni TL bazlı bir rekor kırılacağı görüşündeyim. Aşı haberi sonrası hareketlenen havayolu şirketleri ve petrolün yükselişi ile tepki veren tuprs'ın da bu yükseliş isteğini desteklediğini görüyorum.
Zaten pazartesiden itibaren bankalara dikkat çektiğimi görüyorsunuz. Bankaların bilançoları görünen karları ile ciddi düşük fiyatlanıyorlar. Sorun bir kriz patlarsa, o zaman kredi geri ödeme riskleri bankalar için çekincelerimizi oluşturuyordu. Şu an için bu risk sanırım ötelenmiş durumda. En azından ABD seçim sonuçları hala sürüncemede. Biden kazanmış görünse de, henüz görevi alabilecek gibi durmuyor. ABD Dışişleri Bakanı aralarında Türkiye'nin de olduğu bir ziyaret programına başlıyor.
Kısacası önümüzde önce TCMB faiz kararı ve sonrasında ABD ilişkileri önemli gelişmeler olacaktır. TCMB belirsizliği engeç 19 Kasım PPK toplantısında netleşecek. TCMB politika faizini arttıracak mı, artıracaksa kaç puan arttıracak öğrenmiş olacağız. Ama benim tercihim, bu tarihi bile beklemeden en az 400 puan ve üstünde bir faiz artışı ile fiyat istikrarı konusunda kararlı olduğunu göstermesi olurdu. Şimdilik bunu yapmadı ama 19 Kasım beklenmeden yaparsa şaşırmayacağımı biliniz.
Neyse, şu an piyasalar için olumlu bir hava sürüyor. Son dakika gelişmesi olarak BDDK yabancı bankalarla swap limitlerinde esnemeye gitti açıklaması geldi. TCMB normalleşme adımlarına başladı. Dediğim gibi, 19 Kasım beklemeden faiz kararını da açıklasa çok daha ciddi etkisi olur.
Hemen belirtmek istiyorum; kimse benim şu an faiz artışını savunduğuma bakıp da yüksek faizi savunan biri olduğumu sanmasın. Strateji yazılarım sabit duruyor. 2010 yılından bugüne doğru sadece başlıklara bile bakarak bu konuda çok detaylı görüşlerimi yazdığım yazılarımı bulabilirsiniz. Dünyanın gelişmiş ülkeleri artık enflasyon ve faiz sorununu bitirmişler. Maalesef biz hala bu sorunu yenemedik. Gelişmiş ülkeler dünyanın paraya boğulduğu bu dönemde dahi, düşük kalan enflasyonu yükseltmeye çalışıyor. Ama bizde devamlı yükselen kurlar nedeniyle enflasyon artışı yaşanıyor. Bu da faizi yukarı zorluyor. Eğer siz bunu yapmazsanız bu sefer kurlardaki yükseliş, kurlardaki yükseliş devam ettikçe enflasyon artışı, enflasyon artışı sürdükçe de faizlerdeki yükseliş sürüyor.
Ama bizim neredeyse 560 Milyar Dolar'a denk gelen dövize endeksli kamu-özel iç-dış borcumuz var. Dolar basamadığımıza, cari dengede de fazla vermediğimize göre, kurlar yükseldikçe bu borçlarımızı döviz olarak ödemek için çok daha fazla TL harcamak zorunda kalıyoruz. Yıl başından bu yana % 40 üzerinde bir kur artışı yaşanmış durumda. Bunu bir ekonomi uzun süre kaldıramaz. İşte bu nedenle önce kurları kontrol altına almak, DTH taşıyanları artık satmak yönünde tavır değişikliğine sokmak, ülkeden devamlı çıkan yabancı fonların yeniden girmeye başlamasını başlatmak için kurlara faiz müdahalesi şarttır. Bunun oranı da reel enflasyona göre belirlenir. Eksi faiz dengesi ile bunu sağlamak zordur. Yoksa bu kur baskısı ve enflasyon artışını kontrol altına aldıktan sonra, hedef yine faizleri düşürmek olmalıdır.
BIST'in bugün yeni TL rekorları kırmasını bekliyorum. Hisse bazlı ayrışmalar şimdiye kadar olduğu gibi yine görülecektir. Lakin çok önemli bir risk, TCMB faiz artışı yapmama riski olur. Eğer nasılsa kadro değişince kurlar düşmüşken, faiz artışı yapmayalım, ya da olması gerekenden az yapalım denecek olursa, o zaman BIST'de ve xbank hisselerinde sert satışlar geldiğini, bu arada kurların yeni zirve aradığını görürüz. Beklediğim boyutta bir faiz artışı halinde ise, Dolar'da hızla 7.78 ve 7.50 seviyelerine doğru düşüş bekliyorum. Olası üst endeks beklentilerim Destek-Direnç Tablomuzda detaylıca yer alıyor.
Ben iyilerin olacağı görüşündeyim. Hepinize önce sağlık, sonra bol kazanç dilerim.
** Saygılarımla
Aydın Eroğlu
Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist**
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