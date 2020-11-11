BIST Yeni Rekorlara Çok Yakın!

Özellikle banka endeksi(XBank) grafiğine bakınca bugün yeni TL bazlı bir rekor kırılacağı görüşündeyim. Aşı haberi sonrası hareketlenen havayolu şirketleri ve petrolün yükselişi ile tepki veren tuprs'ın da bu yükseliş isteğini desteklediğini görüyorum. Zaten pazartesiden itibaren bankalara dikkat çektiğimi görüyorsunuz. Bankaların bilançoları görünen karları ile ciddi düşük fiyatlanıyorlar. Sorun bir kriz patlarsa, o zaman kredi geri ödeme riskleri bankalar için çekincelerimizi oluşturuyordu. Şu an için bu risk sanırım ötelenmiş durumda. En azından ABD seçim sonuçları hala sürüncemede. Biden kazanmış görünse de, henüz görevi alabilecek gibi durmuyor. ABD Dışişleri Bakanı aralarında Türkiye'nin de olduğu bir ziyaret programına başlıyor. Kısacası önümüzde önce TCMB faiz kararı ve sonrasında ABD ilişkileri önemli gelişmeler olacaktır. TCMB belirsizliği engeç 19 Kasım PPK toplantısında netleşecek. TCMB politika faizini arttıracak mı, artıracaksa kaç puan arttıracak öğrenmiş olacağız. Ama benim tercihim, bu tarihi bile beklemeden en az 400 puan ve üstünde bir faiz artışı ile fiyat istikrarı konusunda kararlı olduğunu göstermesi olurdu. Şimdilik bunu yapmadı ama 19 Kasım beklenmeden yaparsa şaşırmayacağımı biliniz.

Neyse, şu an piyasalar için olumlu bir hava sürüyor. Son dakika gelişmesi olarak BDDK yabancı bankalarla swap limitlerinde esnemeye gitti açıklaması geldi. TCMB normalleşme adımlarına başladı. Dediğim gibi, 19 Kasım beklemeden faiz kararını da açıklasa çok daha ciddi etkisi olur. Hemen belirtmek istiyorum; kimse benim şu an faiz artışını savunduğuma bakıp da yüksek faizi savunan biri olduğumu sanmasın. Strateji yazılarım sabit duruyor. 2010 yılından bugüne doğru sadece başlıklara bile bakarak bu konuda çok detaylı görüşlerimi yazdığım yazılarımı bulabilirsiniz. Dünyanın gelişmiş ülkeleri artık enflasyon ve faiz sorununu bitirmişler. Maalesef biz hala bu sorunu yenemedik. Gelişmiş ülkeler dünyanın paraya boğulduğu bu dönemde dahi, düşük kalan enflasyonu yükseltmeye çalışıyor. Ama bizde devamlı yükselen kurlar nedeniyle enflasyon artışı yaşanıyor. Bu da faizi yukarı zorluyor. Eğer siz bunu yapmazsanız bu sefer kurlardaki yükseliş, kurlardaki yükseliş devam ettikçe enflasyon artışı, enflasyon artışı sürdükçe de faizlerdeki yükseliş sürüyor.