Önümüzdeki Haftanın Gündemi Reformlar!

Piyasalardaki pozitif gidişin hızlanması için yeni bir hikaye lazım. O hikaye de, faiz artışı kararları sonrasında, kamu harcama reformu başta, yatırımlar, hukuk, maliye, enflasyon, üretim, demokrasi, eğitim, cari denge, bütçe, vergi, vs. alanlarda alınacak kararlar olacaktır. Eğer güven verecek bir reform paketi duyacak olursak, o zaman yabancı girişleri hem doğrudan yatırımlar, hem de fon girişleri olarak yeniden hızlanmaya başlar. Yabancı girişler artmaya başlarsa, bu takdirde uzun süredir rezerv eriten TCMB'nın yeniden döviz alım ihaleleri ile rezervlerini arttırma imkanı bulduğunu görürüz. Ama rezerv alım kararları için önce güven arttırıcı reform kararların duyulması ve fon girişlerinin belirginleşmesini görmek lazım. Bu sağlandığı zaman, DTH'larda da kısmi çözülme başlayacaktır.

Bu yönde kararlar kurlarda gevşemenin devamını getirecektir. Cumhurbaşkanımız bütçe görüşmelerinin hemen sonrasında her konuda reform kararlarını almaya başlayacağız dedi. Bu hafta bütçe görüşmelerini tamamlar, önümüzdeki hafta neler yapılacaksa reform açıklamalarını duymayı bekliyoruz. Umarım dağ fare doğurmaz.

Lakin tüm reformlar sonrasında DTH'larda çözülme başlaması için AB ve ABD ile yaptırım konularının akıbetini de görmek beklenecektir diye düşünüyorum. Bu nedenle AB Aralık Liderler zirvesi ile, Ocak ayında Biden'in görevi devralması sonrası ABD'nin tutumu beklenecektir. Bu iki sorunu aştığımız takdirde, güven verecek yapısal kararları da aldıysak, piyasa rahatlamaya başlar.

İşte o zaman yabancı borsa yatırımcısı geri dönmeye başlarsa, Dolar bazında piyasaya bakacak olan yabancı fonların alım etkisi çok ciddi yükselişlerin başlamasına neden olacaktır. Çok yakında Dolar bazında banka ve önemli yabancı hisselerinin zirve ve mevcut seviye rakamlarını paylaşacağım. Böylece yabancının dönmesi halinde bu hisselerde görülebilecek seviyeler hakkında fikir sahibi olursunuz.

Hisse bazlı ayrışmalarla zaman zaman realizasyon, sonra yine TL yeni rekorlar göreceğimiz bir dönem beklentim sürüyor. Ama yukarıdaki kriterleri de günü gününe takip etmek durumundayız. Şu günler için pandemi patlaması en önemli gündemlerimizden birisidir. Yeni yasaklar her an gelebilir.

**Hepinize sağlık ve bol kazanç diliyorum.

Saygılarımla

Aydın Eroğlu

Stratejist

Finans Yazarı

www.borsaanalizci.com

Twitter: @Stratejist**

