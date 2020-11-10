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Pozitif Dalga Kalıcı Mı?

AYDIN EROĞLU HABERLERİ  | 10.11.2020 14:14 | Son Güncelleme

ABD seçim sonuçları, aniden gelen aşı haberi dünya genelinde ve BIST'de pozitif bir etki yarattı. Bizim özelimizde TCMB başkan değişimi, ekonomi bakanının istifa haberi ekstra bir pozitif dalga yaratmışken, üstüne de aşı haberi gelince bu dalga sert bir yükseliş yaşanmasına, kurlarda da sert düşüşler görülmesine neden oldu.

Pozitif Dalga Kalıcı Mı?

ABD Dow rekor gördü. BIST de TL bazında rekora çok yaklaştı. AB borsalarında da benzer yükselişleri gördük. Peki bu yükselişler kalıcı mı? İşte bu sorunun cevabı çok önemli. Hemen görüşümü yazayım. Bana göre teknik olarak 1.192 seviyesinde bir gap bırakmış olduk. Bu gaplerin teknik olarak dolma riskinin yüksek olduğunu biliyorsunuz. Ama 1.245, yani eski rekor zirvemiz geçilecek olursa da yükselişin devamı gelebilir.

Ama ben dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. ABD borsalarında yaşanan sert yükselişler sonrasında 30.000 ile yeni rekor gören Dow Endeksinde ciddi kar realizasyonları görülüyor. Şu an 28.880 seviyelerine geri gelmiş bir Dow J. görüyoruz.

Tamam aşı tüm dünya için çok önemli bir gelişme fakat, bunun dünya genelinde pandemiye karşı kullanıma başlanması için en az 2021 ilk çeyrek aylarını göreceğimizi söylediklerini de unutmayın. Ama başka ve mevcut olan bir ilaç kullanımı iyi geliyor derlerse o tabii daha hızlı devreye girebilir.

İşte bu nedenle aşı haberi ile yaşanan sert yükselişleri temkinli karşılayın diyorum. Özellikle pandeminin baskıladığı ulaştırma-havayolu şirketlerinde, bankalarda, turizmde sert yükselişler yaşandı. Ama unutmayalım ki, pandemi şu an tüm dünya ve ülkemizde ciddi artış gösteriyor. Yani bu sektör hisselerinin 12 aylık bilançolarında da bunun olumsuz izlerini görebiliriz. Bu nedenle ilgili sektörlerde de kesintisiz bir yükseliş dalgası için henüz erken olduğunu düşünüyorum.

Aynı şekilde pandeminin rağbet gören perakende, bilgisayar, gıda, hijyen-ilaç gibi sektörlerinde de aşı haberi ile satış baskıları yaşandı. Yani pandemi ortadan kalkınca bu şirketlerin aynı ciroları yapamayacakları düşüncesi ile hareket edildi. Evet bence de bu düşünce doğru. Ama şu an için erken bir reaksiyon olduğu görüşüneyim. Çünkü yıl sonu bilançoları da ilgili sektör ve şirketler için yine pozitif gelecektir görüşündeyim.

Aşı haberinin çok sert düşürdüğü diğer bir emtia ise altın oldu. Ons 1.965$ seviyesinden 1.850$ seviyesine kadar hızla düştü. Ama şimdilik bu düşüşün de gereğinden fazla olduğu görüşündeyim. Çünkü dünya genelinde yapılan teşvik paketleri ile piyasa likiditeye boğuldu. Bunun bir anda geri çekilmesi söz konusu değil. Hatta ABD ve AB için son bir finansal yardım paketi daha açılacaktır diye bekleniyor. Kısacası ons için de beklentilerin bitmesi için henüz erken. Ama pandemi kontrol altına alınır ve dünya için risk olmaktan çıkarsa, sonrasında FED faiz artışlarına başlıyorum dediği anda işte o zaman ons altın için beklentiler bitebilir.

Gram altın konusu ise biraz daha detaylı. Çünkü kur karşılığından da etkilenen fiyatı var. Sadece ons değerine göre şekillenmiyor. Bakan Albayrak'ın istifa haberi ile kurlarda yaşanan hızlı düşüş, ons değerindeki düşüşle birleşince gram da hızlı düştü. Fakat şimdi önemli olan başka bir kriter daha olacaktır! O da yeni TCMB başkanının faiz politikasıdır. Eğer yeni başkan en kısa zamanda, hatta normal 19 Kasım toplantısını bile beklemeden en az 400-500 puanlık bir faiz artışı ile politika faizlerini yukarı çekecek olursa, o zaman kurdaki düşüşün devamının geldiğini de görürüz. Bu durumda gram altın bir süre değer kayıplarına devam edebilir. Ama faiz artışı yapılmaz, ya da düşük oranlarda kalırsa, bu takdirde kurlar yeniden artış yönüne dönebilir. Dolayısı ile gram altın da düştüğü seviyelerden toparlanabilir. Benim beklentim politika faizlerinin arttırılması zorunlu olduğu yönünde. Ama bunu yaparlar mı bilemiyorum. Sadece yapmazlarsa, yeniden aynı baskıları her alanda yaşayacağımızı düşünüyorum.

Kısacası bana göre dünkü pozitif dalganın devamı için henüz erken. Kar satışlarına dikkat edin derim! Ama hisse bazlı iyi gelen bilançolar nedeniyle pozitif ayrışmalar yine olacaktır.

Hepinize sağlık ve bol kazanç dilerim.

NOT: 11:30'da Ekotürk Tv. Paratoner Programına skype bağlantısı ile katılıp, Murat Tufan ile gündemi değerlendireceğiz. İlgisini çekenleri bekleriz...

** Saygılarımla

Aydın Eroğlu

Stratejist
Finans Yazarı
www.borsaanalizci.com
Twitter: @Stratejist**

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