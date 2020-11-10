Pozitif Dalga Kalıcı Mı?

ABD Dow rekor gördü. BIST de TL bazında rekora çok yaklaştı. AB borsalarında da benzer yükselişleri gördük. Peki bu yükselişler kalıcı mı? İşte bu sorunun cevabı çok önemli. Hemen görüşümü yazayım. Bana göre teknik olarak 1.192 seviyesinde bir gap bırakmış olduk. Bu gaplerin teknik olarak dolma riskinin yüksek olduğunu biliyorsunuz. Ama 1.245, yani eski rekor zirvemiz geçilecek olursa da yükselişin devamı gelebilir.

Ama ben dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum. ABD borsalarında yaşanan sert yükselişler sonrasında 30.000 ile yeni rekor gören Dow Endeksinde ciddi kar realizasyonları görülüyor. Şu an 28.880 seviyelerine geri gelmiş bir Dow J. görüyoruz.

Tamam aşı tüm dünya için çok önemli bir gelişme fakat, bunun dünya genelinde pandemiye karşı kullanıma başlanması için en az 2021 ilk çeyrek aylarını göreceğimizi söylediklerini de unutmayın. Ama başka ve mevcut olan bir ilaç kullanımı iyi geliyor derlerse o tabii daha hızlı devreye girebilir.

İşte bu nedenle aşı haberi ile yaşanan sert yükselişleri temkinli karşılayın diyorum. Özellikle pandeminin baskıladığı ulaştırma-havayolu şirketlerinde, bankalarda, turizmde sert yükselişler yaşandı. Ama unutmayalım ki, pandemi şu an tüm dünya ve ülkemizde ciddi artış gösteriyor. Yani bu sektör hisselerinin 12 aylık bilançolarında da bunun olumsuz izlerini görebiliriz. Bu nedenle ilgili sektörlerde de kesintisiz bir yükseliş dalgası için henüz erken olduğunu düşünüyorum.