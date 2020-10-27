Uyarılarımın Yansımaları Çıkmaya Başladı!

Hatta TCMB en yüksek beklentideki faiz artışını bile yapsa, BIST banka desteği ile zirvelere yönelirken diğer hisselerde ciddi kar satışları yaşanabilir. Yok eğer faizlere dokunmazsa o zaman BIST çok hızlı 1.175 ve altına doğru iner, bu arada Dolar kurunda 8.00TL ve üstünü görürüz uyarısı yapmıştım. Yükseliş esnasında birçok kez, yaşanan yükselişte çok sayıda hissenin gördüğü yüksek fiyatların bilançolarla izah edilir yanı yok, muhtemelen yeni gelen 590 Bin civarı yatırımcı gücü ile aşırı fiyatlamaların yaşandığını, birçok hissede çok sert kayıpların görüleceği uyarılarımı yapıyordum. Hatta bunlar yaşanırsa sonra bana neden düşüyoruz diye sormayın diye de dikkat çekiyordum! Maalesef ilk olarak TCMB tüm piyasaları ters getiren kararı ile olumsuz süreci başlatmış oldu. Devamında S-400'leri aktif etmemiz, yurt dışında da satışların yaşanıyor olması, pandemi vakalarının ülkemizde ve yurt dışında çok ciddi boyutta artış göstermeye başlaması, cumhurbaşkanmızın ABD'ye yaptırım konusundaki sert çıkışı, Fransa ve Macron'a aynı boyutta sert ifadeleri, Fransız mallarına boykot çağrısı, ABD'nin terör eylemleri uyarısı ile elçilik faaliyetlerini durdurması satışların artmasına ve hatta arka arkaya gelen bu tarz gelişmeler nedeniyle dün gördüğümüz gibi paniğe dönüşmesine neden oldu.

Trend dönünce gerekçeler sonradan bir şekilde ortaya çıkar. Bu uyarılarımı ciddiye alıp, en az % 50 nakit pozisyonda duranlar için yeni alım seviyeleri nereleri olacaktır sorusunun cevabı önemliyken, ful malda olanlar ve hatta üstüne sakın olmasın dememize rağmen bir de kredi taşıyanlar için ise, düşüş sürer mi, verip çıksam mı sorularına cevaplar aranıyordur. Maalesef düşüş seviyesi ve süreci için çok net bir şey söylemek mümkün değil. Yurt dışı ve yurt içi gördüğünüz gibi çok fazla belirsizlik var. Bunların gelişimi tüm bu soruların cevaplarını bulmamıza yarayacak. Kurda yeniden yaşanan yükseliş baskısı bakalım TCMB'na rutin toplantısını bekletmeden faiz artışı kararı aldıracak mı göreceğiz. Ama görünen o ki, hatalı karar aldığını düşündüğüm TCMB, faizlere dokunmadığı takdirde kurdaki bu baskı sürecek gibi duruyor. Böyle bir ortamda doğru hissede olmak çok önemlidir. Eğer bilançosuna göre iskontolu ya da aşırı primli olmayan ve beklentisi iyi hisselerdeyseniz, yaşanan genel düşüşten hisseniz etkilense bile, ilk fırsatta bunu telafi edecektir. En azından taşıdığınız hisselerin bilanço ederi olarak korkmadan taşınacak hisseler olmasının huzuruna sahip olursunuz.

Yaşanacak gelişmelere ve açıklanacak bilançolara göre, teknik-temel analiz paylaşımlarımı sürdüreceğim. Ama bir süre % 50 nakit pozisyon içerisinde kalmak çok önemli ve tedbirli bir davranış olmaya devam edecektir. Özellikle ABD seçim sonuçlarını görmek önemlidir. Olası yeni teknik öngörülerde de, düşüş riskini bilerek kademeli alım tarzının izlenmesi doğru davranış olur görüşündeyim. Dünkü düşüşün bu denli sert olmasının nedeni tetiklenen algoritmaların yarattığı otomatik satışlar diye düşünüyorum. Bu nedenle güne alımlarla başlanmasını bekliyorum. Ama devamında ayrışmalar olacaktır. Endeks ve hisselerin teknik görünümlerini Destek-Direnç Tablomuzdaki teknik paylaşımlarda bulabilirsiniz. Bu arada, dün taban kapanan hisselerde kredili yakalanmış hesaplarda olası zorunlu satışlar nedeniyle sabah direk düşük fiyatlı satışlar görülebilir. Bunlar karşılanıp sonra hisselerin hızlı yükselişini de görebiliriz. Yani zorunlu satışların yaratacağı ekstra düşük açılış yapacak hisseler gördüğüm için uyarmak istedim!