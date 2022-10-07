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Beklenti Yönetimi Nedir?

07.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beklenti yönetimi kritik bir öneme sahiptir. Proje yönetim metotları içerisinde en önemli noktalardan birisi beklenti yönetimidir. Beklenti yönetimi uzlaşma ve kaosu engelleme konularında kullanılıp bu noktalarda büyük bir öneme sahiptir.

Beklenti Yönetimi Nedir?

Beklenti yönetimi elde var olan verilerle strateji belirlenmesi gereken bütün durumlarda kullanılabilir. En önemli kullanım alanı ise finanstır. Finans alanı dışında eldeki verilere göre uzun vadeli strateji belirlenmesi gereken tüm konularda beklenti yönetimi kullanılabilir.

Beklenti Yönetimi Nedir?

Beklenti yönetimi, beklentilerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi için kullanılan bir strateji yöntemi olarak bilinmektedir. Ekonomide ise bu yönetim önce beklenti oluşturarak ve sonra da bu beklenti yönetimiyle istediğini yaptırarak ilerlemektedir. Orta ve uzun vadeli beklentilerin, hedefler çerçevesinde şekillenmesini temin etmek için hazırlanan stratejilerdir.

Sürekli değişiklik gösteren finansal alanlarda beklenti yönetimi önemlidir. Beklenti yönetiminin iyi yapılması, başarıyı yakalama oranının artmasını sağlar. Eğer beklenti yönetimi konusunda yetersiz kalınırsa uzun vadeli başarı beklemek mümkün değildir.


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