Birikmiş faiz yani “Accrued Interest” yatırım ile alakalıdır. Yatırımcılar tarafından sağlanmış olan kaynağın, yatırım döneminin yapılmış olduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçen süredeki işlenen faiz oranı birikmiş faizi göstermektedir.

Birikmiş Faiz Nedir?

Birikmiş faiz, herhangi bir yatırımın yatırım dönemi başlangıcından ödeme tarihine kadar üzerinde birikmiş olan faizidir. Son kupon ödeme tarihinden alım-satım işlemlerinin yapıldığı güne kadar işleyen faiz olarak da tanımlayabiliriz.

Örneğin 6 ayda bir %30 kupon ödemeli 100 TL’den ihraç edilen bir devlet tahvilini satın almanız durumunda 3 ay sonrasında ödemeniz gereken tutar 115 TL olacaktır. Buradaki 15 TL birikmiş faizi göstermektedir.



