FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. b
  4. Birikmiş Faiz Nedir?

Birikmiş Faiz Nedir?

07.10.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faiz, bir borç anlaşmasının satıcının sonunda elde edilen kar olarak nitelendirilebilir. Faiz oranları nominal ve reel oran olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Nominal bankalar gibi kurumlar tarafından açıklanan faiz oranı, reel ise enflasyona göre düzenlenmiş faiz oranıdır.

Birikmiş Faiz Nedir?

Birikmiş faiz yani “Accrued Interest” yatırım ile alakalıdır. Yatırımcılar tarafından sağlanmış olan kaynağın, yatırım döneminin yapılmış olduğu tarihten ödeme tarihine kadar geçen süredeki işlenen faiz oranı birikmiş faizi göstermektedir.

Birikmiş Faiz Nedir?

Birikmiş faiz, herhangi bir yatırımın yatırım dönemi başlangıcından ödeme tarihine kadar üzerinde birikmiş olan faizidir. Son kupon ödeme tarihinden alım-satım işlemlerinin yapıldığı güne kadar işleyen faiz olarak da tanımlayabiliriz.

Örneğin 6 ayda bir %30 kupon ödemeli 100 TL’den ihraç edilen bir devlet tahvilini satın almanız durumunda 3 ay sonrasında ödemeniz gereken tutar 115 TL olacaktır. Buradaki 15 TL birikmiş faizi göstermektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beklenti YönetimiBeklenti Yönetimi
İşte asgari ücret formülüİşte asgari ücret formülü
Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...Duyurdular! Tam 14 bin lira promosyon...
Anahtar Kelimeler:
faiz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu açıklaması: Farkında olmadan bize pas verdi, bizim de golü atmamız lazım

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

Tarlasına gelince şok yaşadı! Kazınca gerçek ortaya çıktı

2.7 milyar TL tutarındaki borçlar siliniyor!

2.7 milyar TL tutarındaki borçlar siliniyor!

AK Parti'den beklenen açıklama! EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçiler...

AK Parti'den beklenen açıklama! EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçiler...

AK Partili isim açıkladı! "Asgari ücret beklenin üzerinde..."

AK Partili isim açıkladı! "Asgari ücret beklenin üzerinde..."

Dengeleri sarsan asgari ücret tahmini!

Dengeleri sarsan asgari ücret tahmini!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Cinsel hayatı coşturur, testosteronu zirveye çıkarır, libidoyu uçurur...

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.