Birim iş gücü maliyeti en yalın tanımı ile mal başına denk gelen işçilik gideridir. Her bir mal başına düşen ortalama iş gücü maliyetini ifade eden birim iş gücü, yatırımlara yön vermek için yapılan planlamaları etkileyen önemli bir faktördür.

Birim İş Gücü Maliyeti Nedir?

Bir birim iş üretmek için yapılması gereken ortalama işgücü harcamalarını ifade eder. Toplam ücret ödemeleri üretime bölünerek hesaplanır.

Birim iş gücü maliyeti işveren kimsenin üretim için harcadığı gideri belirlemek, üretim yapılan ülkenin standartlarına uygun verinin toplanması ve işgücü giderinin veri ihtiyacını karşılaması gibi amaçlar ile ele alınır.



