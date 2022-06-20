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Birim İş Gücü Maliyeti Nedir?

17.06.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş üretmek amacıyla uygulanması gereken işgücü masrafını ifade eden birim iş gücü, toplam ücret ödemelerinin imal edilene bölünmesi ile bulunur. İş gücü verimliliğinin saatlik ücreti de denebilir. Saatlik ücretler birim iş gücünü artırır fakat verimlilikteki ivme yavaşlar. Birim iş gücü maliyeti nedir?

Birim İş Gücü Maliyeti Nedir?

Birim iş gücü maliyeti en yalın tanımı ile mal başına denk gelen işçilik gideridir. Her bir mal başına düşen ortalama iş gücü maliyetini ifade eden birim iş gücü, yatırımlara yön vermek için yapılan planlamaları etkileyen önemli bir faktördür.

Birim İş Gücü Maliyeti Nedir?

Bir birim iş üretmek için yapılması gereken ortalama işgücü harcamalarını ifade eder. Toplam ücret ödemeleri üretime bölünerek hesaplanır.

Birim iş gücü maliyeti işveren kimsenin üretim için harcadığı gideri belirlemek, üretim yapılan ülkenin standartlarına uygun verinin toplanması ve işgücü giderinin veri ihtiyacını karşılaması gibi amaçlar ile ele alınır.

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