12 Ekim gram altın kaç TL oldu? Yarım, çeyrek, gram ve ons altın ne kadar?

Geçtiğimiz gün 500 TL'ye kadar gerileyen gram altın günü 507 TL'den kapattı. Gram altında 497-500 TL seviyesi destek görevi görüyor. Ons altın ise yaklaşık 3 haftadır bin 782 ile bin 737 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları...

ONS ALTIN

Güne yüzde 0,18'lik yükselişle başlayan ons altın bin 757 dolar.

GRAM ALTIN

Geçtiğimiz hafta 514 TL'ye kadar yükselen gram altın 12 Ekim'e yüzde 0,21'lik yükseliş ile başladı. Gram altın 508 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın alış/ satış: 508,15 /508,22

Çeyrek altın alış/ satış: 808,64/ 827,09

Yarım altın alış/ satış: 1.612,23 /1.654,18

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını alış/ satış: 3.351,00 /3.402,00

Gremse altın alış/ satış: 8.086,43/ 8.270,88

Ata altın alış/ satış: 3.335,65 /3.419,64

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN