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  4. 12 Ekim gram altın kaç TL oldu? Yarım, çeyrek, gram ve ons altın ne kadar?

12 Ekim gram altın kaç TL oldu? Yarım, çeyrek, gram ve ons altın ne kadar?

12.10.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün 9,01 TL'ye kadar yükselen dolar günü 9 TL'den kapattı. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yapan doların değer kazanması ile altın fiyatları da yükseldi. Ons altın bin 757 dolar seviyelerinde seyrederken gram altın 508 TL'yi buldu. İşte yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları...

Geçtiğimiz gün 500 TL'ye kadar gerileyen gram altın günü 507 TL'den kapattı. Gram altında 497-500 TL seviyesi destek görevi görüyor. Ons altın ise yaklaşık 3 haftadır bin 782 ile bin 737 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte yarım, çeyrek, gram ve ons altın fiyatları...

ONS ALTIN

Güne yüzde 0,18'lik yükselişle başlayan ons altın bin 757 dolar.

GRAM ALTIN

Geçtiğimiz hafta 514 TL'ye kadar yükselen gram altın 12 Ekim'e yüzde 0,21'lik yükseliş ile başladı. Gram altın 508 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

  • Spot altın alış/ satış: 508,15 /508,22
  • Çeyrek altın alış/ satış: 808,64/ 827,09
  • Yarım altın alış/ satış: 1.612,23 /1.654,18

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

  • Cumhuriyet altını alış/ satış: 3.351,00 /3.402,00
  • Gremse altın alış/ satış: 8.086,43/ 8.270,88
  • Ata altın alış/ satış: 3.335,65 /3.419,64

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

  • Beşli altın alış/ satış: 16.375,02 /16.693,51
  • İkibuçuk altın alış/ satış: 8.086,43 /8.215,23
  • Ziynet altın alış/ satış: 3.234,57/ 3.298,23
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