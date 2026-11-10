ABD'den gelen veri ve Fed üyesinin mesajı kripto piyasasını sarstı! Bitcoin...

ABD'den gelen enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin para politikasına ilişkin açıklamaları, küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum değer kaybederken, altın ve gümüş fiyatları da aşağı yönlü hareket etti.

BİTCOİN 75 BİN DOLARIN ALTINA GERİLEDİ

Kripto para piyasalarında artan satışların ardından piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 75 bin dolar seviyesinin altına düştü.

Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1'e yakın değer kaybederken, Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla 73 bin 759 dolardan işlem gördü.

Lider kripto para biriminin haftalık kaybı ise yüzde 5'e yaklaştı.

KRİPTO PARA PİYASASINDA MİLYARLARCA DOLARLIK GERİLEME

Kripto para piyasalarındaki düşüş, toplam piyasa değerine de yansıdı.

Analiz şirketi CoinMarketCap'in verilerine göre, küresel kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte yaklaşık yüzde 1,31 azalarak 2 trilyon 460 milyar dolara geriledi.

ETHEREUM DA DÜŞÜŞTEN ETKİLENDİ

Bitcoin'de yaşanan değer kaybı, diğer kripto para birimlerinde de satış baskısını artırdı.

Piyasa değeri bakımından Bitcoin'in ardından ikinci sırada bulunan Ethereum, yüzde 1,20 oranında gerileyerek 2 bin 68 dolar seviyesine düştü.

FED'DEN FAİZ ARTIŞI MESAJI

Kripto para piyasalarındaki düşüşte, ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelen para politikasına ilişkin açıklamalar etkili oldu.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyonun yükselmeye devam etmesi durumunda daha agresif bir para politikası uygulanabileceği mesajını verdi.

Waller, veriler enflasyonda yavaşlamaya işaret etse bile Fed'in gelecek ay kısa vadeli borçlanma maliyetlerini artırması gerektiğini belirtti.

Ekonomik görünümün kötüleşmesi halinde ise yarım puanlık faiz artışının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. ABD'de açıklanan ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de piyasalardaki baskıyı artırdı.

TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Ekonomistlerin beklentisi aylık enflasyonun yüzde 0,3 olması yönündeydi. Eylül ayında ise tüketici fiyatları yüzde 0,6 yükselmişti.

ALTIN FİYATLARINDA DA SERT DÜŞÜŞ

Kripto para piyasalarındaki satış baskısına paralel olarak değerli metallerde de kayıplar yaşandı.

Altının ons fiyatı, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyon verileri ve Fed'in sıkı para politikası mesajlarının ardından yüzde 2'nin üzerinde değer kaybetti.

Spot piyasada ons altın, Türkiye saatiyle 17.00 itibarıyla 4 bin 50 dolardan işlem gördü.

Böylece altın, teknik açıdan önemli kabul edilen 4 bin 100 dolar destek seviyesinin altına geriledi.

Analistler, yüksek faiz oranlarının faiz getirisi bulunmayan altına yönelik yatırımcı ilgisini azalttığına dikkat çekti.

GÜMÜŞÜN ONS FİYATI 51 DOLARA DÜŞTÜ

Altındaki sert gerileme gümüş fiyatlarına da yansıdı.

Spot piyasada gümüşün ons fiyatı, yüzde 1,5'i aşan değer kaybıyla 51 dolar seviyesine indi.

Kaynak: AA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır