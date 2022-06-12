Altın fiyatları yatırımcılar ve düğünü olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolara endeksli olan altın fiyatları, dolarla beraber hareket ediyor. Gram altın bin TL sınırını aştı. Peki 12 Haziran gram ve ons altın ne kadar oldu? İşte gram ve ons altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı bin 24 TL oldu.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.871,45 dolardan alınıyor ve 1.872,26 dolardan satılıyor. TL bazında ise alışı 32.019,76 TL.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.647,22 /1.683,98

Yarım altın: 3.284,14 /3.367,96

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 6.804,00 /6.907,00

GREMSE, ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Gremse altın: 16.529,00 /16.800,00

Ata altın: 6.775,00 /6.905,00

Ziynet altın: 6.588,86/ 6.715,31

