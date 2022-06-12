Altın fiyatları yatırımcılar ve düğünü olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolara endeksli olan altın fiyatları, dolarla beraber hareket ediyor. Gram altın bin TL sınırını aştı. Peki 12 Haziran gram ve ons altın ne kadar oldu? İşte gram ve ons altın fiyatları...
Gram altının alışı bin 24 TL oldu.
Ons altın dolar bazında 1.871,45 dolardan alınıyor ve 1.872,26 dolardan satılıyor. TL bazında ise alışı 32.019,76 TL.
Çeyrek altın: 1.647,22 /1.683,98
Yarım altın: 3.284,14 /3.367,96
Cumhuriyet altını: 6.804,00 /6.907,00
Gremse altın: 16.529,00 /16.800,00
Ata altın: 6.775,00 /6.905,00
Ziynet altın: 6.588,86/ 6.715,31
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