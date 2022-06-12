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12 Haziran gram ve ons altın ne kadar oldu? İşte gram ve ons altın fiyatları...

12.06.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların 16 TL seviyesini aşıp 17 TL'ye yükselmesiyle altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Bilindiği üzere piyasalar, 10 Haziran Cuma günü kapandı. Gram ve ons altın fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 12 Haziran Pazar gününde araştırılmaya başlandı. Peki 12 Haziran gram ve ons altın ne kadar oldu? İşte gram ve ons altın fiyatları...

12 Haziran gram ve ons altın ne kadar oldu? İşte gram ve ons altın fiyatları...

Altın fiyatları yatırımcılar ve düğünü olanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Dolara endeksli olan altın fiyatları, dolarla beraber hareket ediyor. Gram altın bin TL sınırını aştı. Peki 12 Haziran gram ve ons altın ne kadar oldu? İşte gram ve ons altın fiyatları...

12 Haziran gram ve ons altın ne kadar oldu? İşte gram ve ons altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı bin 24 TL oldu.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın dolar bazında 1.871,45 dolardan alınıyor ve 1.872,26 dolardan satılıyor. TL bazında ise alışı 32.019,76 TL.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.647,22 /1.683,98
Yarım altın: 3.284,14 /3.367,96

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 6.804,00 /6.907,00

GREMSE, ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Gremse altın: 16.529,00 /16.800,00
Ata altın: 6.775,00 /6.905,00
Ziynet altın: 6.588,86/ 6.715,31

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gram altın
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