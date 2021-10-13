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  4. 13 Ekim 2021 Çarşamba gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?

13 Ekim 2021 Çarşamba gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?

13.10.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yapan dolar 13 Ekim gününe 9,03 TL ile başladı. Dolardaki yükseliş altın fiyatlarına da yansıyor. En çok tercih edilen altınlardan biri olan gram altın hafta içerisinde 514 TL'ye kadar ulaştı. İşte gram, ons, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

Döviz ve altın fiyatlarındaki hareketlilik sürüyor. Doların 9 TL'yi aşmasıyla gram altın 500 TL'nin üzerinde kapanış yapmaya ve söz konusu seviyenin üzerinde işlem görmeye başladı. Ons altın ise günlerdir yatay seyrediyor. İşte gram, ons, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN

Geçtiğimiz gün bin 769 doalra kadar yükselen ve günü yaklaşık yüzde 0,33'lük yükseliş ile bin 760 dolardan kapatan ons altın bin 762 dolar.

GRAM ALTIN

Dolar ile beraber yükselişini sürdüren gram altın 13 Ekim gününe 0,22'lik yükseliş ile başladı. Gram altın 511,84 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

  • Spot altın alış/satış: 511,92/512,03
  • Çeyrek altın alış/satış: 819,03 /837,71
  • Yarım altın alış/satış: 1.632,95 /1.675,42

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

  • Cumhuriyet altını alış/satış: 3.396,00 /3.447,00
  • Gremse altın alış/satış: 8.190,32/ 8.377,09
  • Ata altın alış/satış: 3.378,51 /3.463,55

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

  • Beşli altın alış/satış: 16.585,40/ 16.907,88
  • İkibuçuk altın alış/satış: 8.190,32 /8.320,73
  • Ziynet altın alış/satış: 3.276,13/ 3.340,59
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