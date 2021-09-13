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13 Eylül 2021 Pazartesi altın fiyatları! Yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

13.09.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünü olan veya altını yatırım amaçlı kullanacak vatandaşlar tarafından altın fiyatları merak konusu oldu. Altın piyasasında son birkaç haftadır ani hareketler görülüyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,20 değer kaybeden ons altın haftayı bin 787 dolardan kapatmıştı. Gram altın ise geçtiğimiz hafta 475 TL'ye kadar düşmüştü.

Geçtiğimiz haftalarda hızla değer kazanan ons altında çakılma görülmüştü. Geçen hafta yaklaşık yüzde 2,20 değer kaybeden ons altın 13-17 Eylül haftasına bin 787 dolardan başladı. Gram altın ise yeni haftaya 486 TL'den başladı. İşte 13 Eylül yarım, çeyrek, gram altın fiyatları!

ONS ALTIN

Gün içerisinde bin 783 dolara kadar düşen ons altın bin 791 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Bugün 491 TL'ye kadar yükselen, geçtiğimiz hafta 493 TL'ye kadar yükselen gram altın 487 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 487,51 TL'den alınıp 487,59 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 776,94, satışı ise 794,68 TL. Yarım altın 1.549,03 TL'den alınıp 1.589,37 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.220,00, satışı 3.268,00 TL. Gremse altın 7.769,41 TL'den alınıyor, 7.946,84 TL'den satılıyor. Ata altın 3.204,88 TL'den alınıp 3.285,66 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.733,05 TL'den alınıyor 16.039,49 TL'den satılıyor. İkibuçuk altının alış fiyatı 7.769,41, satış fiyatı ise 7.893,37 TL. Ziynet altının alışı 3.107,76, satışı 3.169,01 TL.

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