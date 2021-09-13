13 Eylül 2021 Pazartesi altın fiyatları! Yarım, çeyrek, gram altın ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftalarda hızla değer kazanan ons altında çakılma görülmüştü. Geçen hafta yaklaşık yüzde 2,20 değer kaybeden ons altın 13-17 Eylül haftasına bin 787 dolardan başladı. Gram altın ise yeni haftaya 486 TL'den başladı. İşte 13 Eylül yarım, çeyrek, gram altın fiyatları!
Gün içerisinde bin 783 dolara kadar düşen ons altın bin 791 dolardan işlem görüyor.
Bugün 491 TL'ye kadar yükselen, geçtiğimiz hafta 493 TL'ye kadar yükselen gram altın 487 TL'den işlem görüyor.
Spot altın 487,51 TL'den alınıp 487,59 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 776,94, satışı ise 794,68 TL. Yarım altın 1.549,03 TL'den alınıp 1.589,37 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altınının alışı 3.220,00, satışı 3.268,00 TL. Gremse altın 7.769,41 TL'den alınıyor, 7.946,84 TL'den satılıyor. Ata altın 3.204,88 TL'den alınıp 3.285,66 TL'den satılıyor.
Beşli altın 15.733,05 TL'den alınıyor 16.039,49 TL'den satılıyor. İkibuçuk altının alış fiyatı 7.769,41, satış fiyatı ise 7.893,37 TL. Ziynet altının alışı 3.107,76, satışı 3.169,01 TL.
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