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14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 29 Ağustos 2021 Pazar altın bilezik fiyatları!

29.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünü olan vatandaşlar veya altını yatırım amaçlı alıp yastık altında saklamayı planlayanlar 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarına ilişkin araştırma yapıyor. Geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak yüzde 2 yükselen ons altın ile altın fiyatlarında yükseliş görüldü. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları, piyasaların kapanacağı 27 Ağustos 2021 Cuma gününü yükseliş ile kapattı. Son üç haftadır dalgalı seyreden ons altın geçtiğimiz haftayı yüzde 2 yükseliş ile bin 817 dolar seviyesinden kapattı. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK

14 ayar bileziğin alış fiyatı 277,75, satış fiyatı ise 278,01 TL.

18 AYAR BİLEZİK

18 ayar bileziğin alış fiyatı 355,72, satış fiyatı ise 356,05 TL.

22 AYAR BİLEZİK

22 ayar bilezik 444,40 TL'den alınıyor, 444,82 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN

Son üç haftadır oldukça dalgalı seyreden ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık olarak yüzde 2 değer kazandı. Ons altın bin 817 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Hafta içerisinde 477 TL'ye kadar düşen gram altın 487 TL'den işlem görüyor.

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