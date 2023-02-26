14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış ve satış fiyatları sorgulanıyor. Altın fiyatlarını da etkileyen Merkez Bankası faiz toplantısında faizlerin 50 baz puan düşürülmesi ve 8.5 seviyesine çekilmesine karar verilmişti. Şimdi ise sırada, 21 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen FED faiz toplantısı var. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? 26 Şubat 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 619,01 TL'den alınıyor ve 745,00 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 786,17 TL iken 908,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 1.020,14 TL'den alınıyor ve 1.086,31 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

Ocak ayında gerçekleştirilen FED faiz toplantısında politike faizi 25 baz puan artırılmış ve 4,50-4,75 aralığına yükseltilmişti.

İşte 2023 FED faiz toplantısı tarihleri:

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

