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  4. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? 26 Şubat 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? 26 Şubat 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

26.02.2023 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatlarında son durum araştırılıyor. Genel olarak altın fiyatları geçtiğimiz haftayı değer kaybıyla kapattı. 18 ayar altın bilezik, piyasaların kapanacağı 24 Şubat Cuma gününde yüzde 1,73 değer kaybetti. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? 26 Şubat 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? 26 Şubat 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik alış ve satış fiyatları sorgulanıyor. Altın fiyatlarını da etkileyen Merkez Bankası faiz toplantısında faizlerin 50 baz puan düşürülmesi ve 8.5 seviyesine çekilmesine karar verilmişti. Şimdi ise sırada, 21 Mart'ta gerçekleştirilmesi beklenen FED faiz toplantısı var. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? 26 Şubat 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? 26 Şubat 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 619,01 TL'den alınıyor ve 745,00 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 786,17 TL iken 908,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 1.020,14 TL'den alınıyor ve 1.086,31 TL'den satılıyor.

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL? 26 Şubat 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

FED FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

Ocak ayında gerçekleştirilen FED faiz toplantısında politike faizi 25 baz puan artırılmış ve 4,50-4,75 aralığına yükseltilmişti.

İşte 2023 FED faiz toplantısı tarihleri:

21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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