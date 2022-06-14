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14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

14.06.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları 14 Haziran'da araştırılmaya başlandı. Altın bilezik fiyatları da genellikle dolarla beraber hareket ediyor. Gram altın bin 14 TL'den işlem görürken altın bilezik fiyatlarında da yükseliş meydana geldi. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte detaylar...

14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Doların 17,27 TL olmasının ardından güncel altın bilezik fiyatları sorgulanmaya başlandı. Gram altın bin 14 TL iken çeyrek altın 1.620,74 TL oldu. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 14 ayar altın bileziğin alışı 558 TL oldu. İşte detaylar...

14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 558,16 TL'den alınıyor ve 669,51 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 706,82 TL, satışı ise 816,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 921,27 TL'den alınıp 955,71 TL'den satılıyor.

14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu?14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu?
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