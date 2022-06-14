Doların 17,27 TL olmasının ardından güncel altın bilezik fiyatları sorgulanmaya başlandı. Gram altın bin 14 TL iken çeyrek altın 1.620,74 TL oldu. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 14 ayar altın bileziğin alışı 558 TL oldu. İşte detaylar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 558,16 TL'den alınıyor ve 669,51 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 706,82 TL, satışı ise 816,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 921,27 TL'den alınıp 955,71 TL'den satılıyor.



