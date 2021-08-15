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  4. 15 Ağustos 2021 Pazar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

15 Ağustos 2021 Pazar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

15.08.2021 10:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gerek düğünlerde takı olarak takılan gerekse yatırım aracı olarak kullanılan bilezik fiyatlarında değişim görüldü. 9 Ağustos 2021 Pazar günü çakılan Ons altın haftayı yükselişle kapattı. Bu hafta ons altında yaşanan ani hareketler altın fiyatlarını etkiledi. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın fiyatları bu hafta çalkantılı seyretti. Haftaya 1.762 dolar seviyelerinden başlayan ons altın haftayı 1.779 dolardan kapattı ancak hafta içerisinde 1.676 seviyelere kadar düştü. Bu düşüş bilezik fiyatlarını da etkiledi. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 278,09 Türk Lirası

Satış: 278,35 Türk Lirası

18 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 356,15 Türk Lirası

Satış: 356,49 Türk Lirası

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 444,95 Türk Lirası

Satış: 445,36 Türk Lirası

GRAM ALTIN

Alış: 487,88 Türk Lirası

Satış: 488,34 Türk Lirası

ONS ALTIN

Alış: 1.779,25 Türk Lirası

Satış: 1.780,39 Türk Lirası

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