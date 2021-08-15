15 Ağustos 2021 Pazar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın fiyatları bu hafta çalkantılı seyretti. Haftaya 1.762 dolar seviyelerinden başlayan ons altın haftayı 1.779 dolardan kapattı ancak hafta içerisinde 1.676 seviyelere kadar düştü. Bu düşüş bilezik fiyatlarını da etkiledi. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...
Alış: 278,09 Türk Lirası
Satış: 278,35 Türk Lirası
Alış: 356,15 Türk Lirası
Satış: 356,49 Türk Lirası
Alış: 444,95 Türk Lirası
Satış: 445,36 Türk Lirası
Alış: 487,88 Türk Lirası
Satış: 488,34 Türk Lirası
Alış: 1.779,25 Türk Lirası
Satış: 1.780,39 Türk Lirası
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