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15 Ekim Cuma 2021 dolar kaç TL? Dolar, euro ve sterlin ne kadar?

15.10.2021 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son haftalarda, tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yapan doların, güncel fiyatı merak ediliyor. Vatandaşlar, dolar fiyatlarını anlık olarak takip ediyor. İşte 15 Ekim 2021 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

Son günlerde yüzde on değer kazanan dolar, yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Doların özellikle TL karşısında değer kazanmaya devam etmesiyle, vatandaşlar dolar fiyatlarını ilgiyle takip ediyor. Peki dolar, euro ve sterlin ne kadar? İşte 15 Ekim Cuma 2021 dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 9,2029 TL, satış fiyatı 9,2074 TL olmak üzere yüzde 33 değer kazancıyla güne başladı.

EURO NE KADAR?

Euro alış fiyatı 10,6896 TL, satış fiyatı ise 10,7093 TL olarak yükselişini sürdürüyor.

STERLİN NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 12,5971 TL, satış fiyatı 12,6186 TL olarak güncellendi.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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