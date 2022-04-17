17 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 17 Nisan 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 17 Nisan'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 17 Nisan 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

17 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın yedinci günü olan 17 Nisan Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,6323 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,6295 liradan, satış fiyatı ise 14,6352 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,8264 TL'den yapan euro şu anda 15,8157 TL alış ve 15,8372 TL satış fiyatına sahip.

