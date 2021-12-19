19 Aralık gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, ons altın ne kadar oldu?

Piyasaların kapandığı 17 Aralık'ta dolar 16,51, euro ise 18,53 TL oldu. Yarım altın en yüksek 3 bin 286 TL'yi görürken çeyrek altın bin 643 TL'ye ulaştı. Ons altının TL bazında alışı 29 bin 618,30 TL, satışı ise 29 bin 673,86 TL oldu. Gram altın fiyatları araştırılıyor. İşte gram, çeyrek, yarım, ons altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının alışı bin 795,95 dolar, satışı ise bin 796,38 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 974,22 TL'den alınıp 975,72 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 953,45 /953,68

Çeyrek altın alış/satış: 1.558,75 /1.595,30

Yarım altın alış/satış: 3.107,76 /3.190,59

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 6.459,00 /6.557,00

Gremse altın alış/satış: 15.587,54 /15.952,96

Ata altın alış/satış: 6.429,86 /6.595,84

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 31.564,76 /32.198,63

İkibuçuk altın alış/satış: 15.587,54 /15.845,63

Ziynet altın alış/satış: 6.235,01 /6.361,67

