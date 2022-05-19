FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

19.05.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları 19 Mayıs'ta araştırılmaya başlandı. Düğünü olan ya da altını yatırım amaçlı değerlendirmek isteyenler, '19 Mayıs gram altın ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki 19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Güncel altın fiyatları araştırılıyor. Bilindiği üzere dolara endeksli olan altın fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. FED faiz toplantısında alınan faiz artırma kararından sonra dolarda yükseliş görülmüştü. Peki 19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yüzde 0,21 yükselen gram altın 932,03 TL'den alınıp 932,16 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 1.491,24 TL iken satışı 1.524,08 TL oldu. Yarım altın 2.973,16 TL'den alınıyor ve 3.048,16 TL'den satılıyor.

19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

ONS, CUMHURİYET, GREMSE ALTIN FİYATLARI

Ons altın TL bazında 28.984,60 TL oldu. Dolar bazında ise 1.815,35 dolardan alınıp 1.815,61 dolardan satılıyor. Gremse altın 15.125,00 TL'den alınıyor ve 15.397,00 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altınının alışı 6.235,00 TL, satışı 6.329,00 TL oldu.

ATA, ZİYNET ALTIN FİYATLARI

Ata altın 6.247,00 TL'den alınıp 6.329,00 TL'den satılıyor. Ziynet altının ise alış fiyatı 5.964,96 TL'yken satış fiyatı 6.077,68 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?
9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...
Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Avrupa alarmda! Korkutucu virüste vaka sayıları artıyor! "Her türlü olasılığa hazır olmalıyız"

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...

Kuyumculardan yeni altın tahmini! Gram altın yeniden...

Evde elektriği bedavaya getirdi! Üstüne para alıyor!

Evde elektriği bedavaya getirdi! Üstüne para alıyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Dengeleri değiştirdiler! Rekor...

Dengeleri değiştirdiler! Rekor...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Müzedeki çocuk etkinliğinde jartiyerli bir adam!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.