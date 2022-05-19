Güncel altın fiyatları araştırılıyor. Bilindiği üzere dolara endeksli olan altın fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. FED faiz toplantısında alınan faiz artırma kararından sonra dolarda yükseliş görülmüştü. Peki 19 Mayıs gram altın ne kadar? İşte gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Yüzde 0,21 yükselen gram altın 932,03 TL'den alınıp 932,16 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 1.491,24 TL iken satışı 1.524,08 TL oldu. Yarım altın 2.973,16 TL'den alınıyor ve 3.048,16 TL'den satılıyor.

ONS, CUMHURİYET, GREMSE ALTIN FİYATLARI

Ons altın TL bazında 28.984,60 TL oldu. Dolar bazında ise 1.815,35 dolardan alınıp 1.815,61 dolardan satılıyor. Gremse altın 15.125,00 TL'den alınıyor ve 15.397,00 TL'den satılıyor. Cumhuriyet altınının alışı 6.235,00 TL, satışı 6.329,00 TL oldu.

ATA, ZİYNET ALTIN FİYATLARI

Ata altın 6.247,00 TL'den alınıp 6.329,00 TL'den satılıyor. Ziynet altının ise alış fiyatı 5.964,96 TL'yken satış fiyatı 6.077,68 TL oldu.

