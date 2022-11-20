20 Kasım altın fiyatları! Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları araştırılıyor. Bilindiği üzere piyasalar 18 Kasım Cuma itibarıyla kapandı. Altın fiyatlarında FED faiz kararının etkisi oluyor. En son 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen FED faiz toplantısı için şimdi de gözler 13-14 Araık tarihlerine çevrildi. Peki gram, yarım, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Kasım altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın alış/satış: 32.544,18 /32.539,72

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.046,41/ 1.046,20

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış/satış: 1.710,88 /1.673,92

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış/satış: 3.421,76/ 3.337,38

GREMSE ALTIN NE KADAR?

Gremse altın alış/satış: 17.267,00 /16.973,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.822,59 /6.695,68

