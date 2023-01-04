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200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir? Borsada 200 günlük hareketli ortalama ne demek?

25.12.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finansal anlamda bir piyasanın geleceği hakkında tahmin yürütebilmek adına geliştirilen pek çok yöntem bulunur. Bunların içerisinde kullanışlı olma ve basit bir yapıda bulunma gibi özellikler gösteren yöntemler de yer alır. Hareketli ortalamalar olarak adlandırılan Moving Average (MA) ise piyasanın analiz edilmesinde oldukça sık başvurulan bir gösterge aracıdır. Bu gösterge aracının içerisinde yer alan 200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir?

200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir? Borsada 200 günlük hareketli ortalama ne demek?

İçindekiler

  • 200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir?
  • Borsada 200 günlük hareketli ortalama ne demek?
  • Hareketli ortalama nasıl yorumlanır?
  • 200 günlük hareketli ortalamaya nasıl bakılır?

Hareketli ortalama (MA), genel anlam itibarıyla piyasada bulunan mevcut trendleri görmek adına kullanılan işlemlerden bir tanesidir. Kolay bir işlem olduğundan dolayı tercih edilmekte ve piyasada yaygın olarak kullanılır. Hareketli ortalama (MA), belirli bir dönem içerisindeki fiyatların devinimini ifade eder. Bu sayede de piyasada oluşan fiyat dalgalanmalarından haberdar olan kişiler, muhtemel yönelimleri daha rahat bir şekilde analiz edebilir. Bununla birlikte yatırım alanında fırsatları görmek de kolaylaşmaktadır. 50 günlük ve 200 günlük gibi farklı hareketli ortalama indikatörleri bulunur.

200 günlük hareketli ortalama indikatörü nedir?

200 günlük hareketli ortalama indikatörü temel olarak uzun vadeli eğilimleri analiz etmek ve belirlemek için kullanılan teknik göstergelerden birisidir. 200 günlük bir ortalama kapanış fiyatını temsil eder ve herhangi bir menkul kıymete uygulanabilir. 200 günlük hareketli ortalama indikatörü trend filtresi olarak kullanılabilir. Fiyatın üstündeyken satın alma, fiyatın altındayken de satış fırsatları incelenebilir. Alım-satımları uzun vadeli trend yönünde filtrelemek için bu ortalama kullanılabilir ve 200 günlük hareketli ortalamanın üzerindeki sıçramalar incelenebilir.

İndikatör nedir? İndikatör nedir?

Borsada 200 günlük hareketli ortalama ne demek?

Borsada uzun vadede yaşanan yönelimlerin belirlenmesi ve analiz edilmesi adına kullanılan teknik göstergelerden biri 200 günlük hareketli ortalama indikatörüdür. 200 günlük hareketli ortalama aslında son 200 günün kapanış fiyatının ortalamasını belirten ve bununla birlikte taşınır bir kıymete yönelik olarak uygulanabilen grafiktir. Forex piyasasında bulunan uzun vadeli trend için iyi bir gösterge olarak görünen 200 günlük hareketli ortalama indikatörü yatırımcılar tarafından da kullanımı sıklıkla tercih edilir.

Hareketli ortalama nasıl yorumlanır?

MA ya da hareketli ortalama, geçmişteki fiyatların verilerine dayanır. Bunun için gecikmeli gösterge olarak görülür. Hareketli ortalama indikatörü uzun bir süre içinde analiz edildiğinde gecikme de uzun bir süre içinde görülmektedir. Başka bir deyiş ile bir teknik analiz içinde sıklıkla tercih edilen göstergelerden olan 200 günlük hareketli ortalamanın 50 günlük hareketli ortalamaya oranla daha uzun süreli olarak hareket etmektedir. Dolayısıyla mevcut bulunan trendi daha gecikmeli yansıttığı görülmektedir.

İndikatör çeşitleri nelerdir? İndikatör çeşitleri nelerdir?

200 günlük hareketli ortalamaya nasıl bakılır?

200 günlük hareketli ortalama göstergesi, son 200 günün kapanış fiyatlarının ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Bir fiyat devamlı olarak 200 günlük hareketli ortalamanın üstünde bir işlem görüyorsa bu durum piyasanın yükseldiği şeklinde yorumlanmaktadır. Devamlı olarak 200 günlük hareketli ortalamanın altında bir işleme maruz kalan piyasalar için ise düşüşte olduğunu söylemek mümkündür. Başka bir ifade ile 200 günlük hareketli ortalama üstünde boğa, altında ise ayı piyasası görülebilir.

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