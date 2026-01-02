FİNANS

2026 yatırımcı için bomba gibi geldi: Piyasalarda ekran yeşile döndü!

Piyasalar 2026 yılına hareketli başladı! Altın ve gümüşten yeni rekorlar gelirken dolarda da hareketlilik görüldü. Borsa İstanbul ise yılın ilk işlem gününe yükseliş ile başladı. Kripto borsasında ise ekranlar yeşile döndü. Brent petrol ise 2 Ocak Cuma gününe yüzde 0,2 düşüşle başladı. İşte piyasalarda son durum...

Ezgi Sivritepe

Altın ne kadar? Gümüş kaç TL? Dolar ve Euro'da son durum ne? Brent Petrol güne nasıl başladı? Borsa İstanbul yükselişte mi? Piyasalar yılın ilk gününe başladı. Ekranların yeşile döndüğü bugünde altın, dolar, gümüş, borsa, petrol fiyatları yakından takip ediliyor.

2026 yatırımcı için bomba gibi geldi: Piyasalarda ekran yeşile döndü! 1

2 OCAK CUMA ALTIN KAÇ TL?

Altının onsunda ise 29 Aralık'taki düşüşün ardından toparlanma eğilimi öne çıkıyor. Buna göre 2 Ocak Cuma gününe altın 6.063,672 TLseviyesinde görülüyor. Ons altın ise 4.383,100 dolar seviyesinde görülüyor. Merkez bankalarının talepleri ve Fed'e yönelik güvercin beklentilerle altının ons fiyatı yüzde 1,2 yükseldi.

Tam altın, Cumhuriyet altını, yarım altın, gremse altın, çeyrek altın, gram altın, Kapalı Çarşı'da altın fiyatları ne kadar? Serbest piyasada ve Kapalı Çarşı'da altın fiyatlarının son durumu ne?

2026 yatırımcı için bomba gibi geldi: Piyasalarda ekran yeşile döndü! 2

GÜMÜŞ NE KADAR?

2025'in şampiyon ismi gümüş ise yüzde 2,9 yükseldi. Ons gümüş, 73,5 dolardan işlem görüyor. Gram gümüş fiyatı ise 102,579 TL'de görülüyor.

2026 yatırımcı için bomba gibi geldi: Piyasalarda ekran yeşile döndü! 3

DÖVİZ 43 TL'Yİ AŞTI

Döviz kurundan da bugün yeni bir rekor geldi. Buna göre dolar Dolar/TL 43 TL'yi geçerek yeni bir rekora imza attı. 2 Ocak Cuma 2026 döviz kurundaki son durum ise şu şekilde:

  • Dolar: 43,0409 TL
  • Euro: 50,6156 TL
  • Sterlin: 58,2033 TL

2026 yatırımcı için bomba gibi geldi: Piyasalarda ekran yeşile döndü! 4

BORSA İSTANBUL ALICILI BAŞLADI

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35 puan ve yüzde 0,31 artışla 11.296,52 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,46 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,40 değer kaybetti.

Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 0,84 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.
BITCOIN'DE SON DURUM NE?

Kripto para piyasasında en fazla işlem gören para birimi olan Bitcoin yüzde 1,5 ve 1.316,2 dolar artışla 88 bin 935,2 dolara çıktı.
Altcoinlerin en yükseği olan Ethereum ise yüzde 1,64 artışla 3 bin 24,81 dolardan işlem görüyor.

2026 yatırımcı için bomba gibi geldi: Piyasalarda ekran yeşile döndü! 5


BRENT PETROLDE KAYIP

Yılın ilk işlem gününde dolar endeksi yüzde 0,2 düşüşle 98,2 seviyesinde bulunurken, Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 61,1 dolardan alıcı buluyor.

PLATİN VE PALADYUM'DA SON DURUM

Spot platin, yüzde 0,2 artışla 2.057,74 dolara çıktı. Platin, pazartesi günü 2.478,50 dolar ile tarihi zirvesini görmüş, yılı ise yüzde 127 kazançla, şimdiye kadarki en güçlü yıllık performansıyla tamamlamıştı.

Paladyum ise yüzde 2,4 yükselerek 1.642,90 dolara ulaştı. Metal, 2025’i yüzde 76 artışla kapatarak son 15 yılın en iyi yılını geride bıraktı.

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.065,47
6.066,23
% 1.68
11:16
Ons Altın / TL
188.707,68
188.782,64
% 1.82
11:31
Ons Altın / USD
4.385,97
4.386,54
% 1.54
11:31
Çeyrek Altın
9.704,75
9.918,28
% 1.68
11:16
Yarım Altın
19.348,84
19.836,57
% 1.68
11:16
Ziynet Altın
38.819,00
39.551,81
% 1.68
11:16
Cumhuriyet Altını
40.996,00
41.616,00
% -0.64
15:55
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş Petrol borsa piyasa
