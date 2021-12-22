FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 22 Aralık çeyrek altın kaç para oldu? İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

22 Aralık çeyrek altın kaç para oldu? İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

22.12.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dövize endeksli mevduat sisteminin açıklanmasının ardından düşüşe gelen döviz, altın fiyatlarını da etkiledi. Çeyrek altın 20 Aralık'ta bin 700 TL'yi görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

Altın fiyatları dolara endeksli olduğu için dolar fiyatıyla paralel ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat sistemini duyurmasından sonra altın fiyatlarında düşüş görüldü. Bu sisteme göre, TL mevduat hesaplarının kazancı döviz kazancından az olduğu durumunda fark, vatandaşlara Hazine tarafından verilecek. İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın TL bazında 22.076,33 TL'den alınıyor ve 22.081,34 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise 1.788,49 dolardan alınıp 1.788,76 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın 786,62 TL'den alınıyor ve 792,66 TL'den satılıyor.

22 Aralık çeyrek altın kaç para oldu? İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 709,66 /709,77
Çeyrek altın alış/satış: 1.258,60/ 1.296,00
Yarım altın alış/satış: 2.509,33/ 2.592,01

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.234,00/ 5.313,00
Gremse altın alış/satış: 12.585,98 /12.960,04
Ata altın alış/satış: 5.191,72/ 5.358,40

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 25.486,62/ 26.157,88
İkibuçuk altın alış/satış: 12.585,98 /12.872,85
Ziynet altın alış/satış: 5.034,39 /5.168,16

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Açığa satışa yukarı adım kuralı uygulanıyor! Açığa satışa yukarı adım kuralı uygulanıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Benzin, motorin ve LPG'de büyük indirim yolda

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Cinsiyet değiştiren oyuncunun son hali dudak uçuklattı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazine Bakanlığında görev değişimi! Resmi Gazete'de yayımlandı

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

Vatandaş marketleri arıyor! Herkes fiyatları indirdi ama...

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

TCMB'den döviz hesabı olanlarla ilgili açıklama! Hesabını TL'ye çevirene destek

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Son Dakika: Memur-Sen'den flaş ek zam açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Altın fiyatlarında yükseliş devam eder mi?

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

Erdoğan talimatı verdi! Emekliye yeni zam kapıda

TOBB'dan acil önlem çağrısı

TOBB'dan acil önlem çağrısı

Merkez Bankasından müdahale geldi

Merkez Bankasından müdahale geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.