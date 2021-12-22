22 Aralık çeyrek altın kaç para oldu? İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

Altın fiyatları dolara endeksli olduğu için dolar fiyatıyla paralel ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat sistemini duyurmasından sonra altın fiyatlarında düşüş görüldü. Bu sisteme göre, TL mevduat hesaplarının kazancı döviz kazancından az olduğu durumunda fark, vatandaşlara Hazine tarafından verilecek. İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın TL bazında 22.076,33 TL'den alınıyor ve 22.081,34 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise 1.788,49 dolardan alınıp 1.788,76 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın 786,62 TL'den alınıyor ve 792,66 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 709,66 /709,77

Çeyrek altın alış/satış: 1.258,60/ 1.296,00

Yarım altın alış/satış: 2.509,33/ 2.592,01

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.234,00/ 5.313,00

Gremse altın alış/satış: 12.585,98 /12.960,04

Ata altın alış/satış: 5.191,72/ 5.358,40

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 25.486,62/ 26.157,88

İkibuçuk altın alış/satış: 12.585,98 /12.872,85

Ziynet altın alış/satış: 5.034,39 /5.168,16

