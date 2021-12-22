22 Aralık çeyrek altın kaç para oldu? İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!

Altın fiyatları dolara endeksli olduğu için dolar fiyatıyla paralel ilerliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli mevduat sistemini duyurmasından sonra altın fiyatlarında düşüş görüldü. Bu sisteme göre, TL mevduat hesaplarının kazancı döviz kazancından az olduğu durumunda fark, vatandaşlara Hazine tarafından verilecek. İşte gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları!
Ons altın TL bazında 22.076,33 TL'den alınıyor ve 22.081,34 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise 1.788,49 dolardan alınıp 1.788,76 dolardan satılıyor.
Gram altın 786,62 TL'den alınıyor ve 792,66 TL'den satılıyor.
Spot altın alış/satış: 709,66 /709,77
Çeyrek altın alış/satış: 1.258,60/ 1.296,00
Yarım altın alış/satış: 2.509,33/ 2.592,01
Cumhuriyet altını alış/satış: 5.234,00/ 5.313,00
Gremse altın alış/satış: 12.585,98 /12.960,04
Ata altın alış/satış: 5.191,72/ 5.358,40
Beşli altın alış/satış: 25.486,62/ 26.157,88
İkibuçuk altın alış/satış: 12.585,98 /12.872,85
Ziynet altın alış/satış: 5.034,39 /5.168,16
Okuyucu Yorumları 0 yorum