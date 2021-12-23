23 Aralık altın fiyatlarında son durum nedir? İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

Son zamanlarda yükseliş trendinin hakim olduğu altın fiyatlarında gerileme görüldü. Gram altın bin 40 TL'ye kadar yükselmişken dolarla birlikte değer kaybederek şimdilerde 727 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN FİYATLARI

Ons altın 21.752,08 TL'den alınıp 21.757,09 TL'den satılıyor Dolar bazında ise alışı 1.805,47 dolar, satışı 1.805,76 dolar.

GRAM ALTIN FİYATLARI

Gram altın 727,34 TL'den alınıp 730,47 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN FİYATLARI

Spot altın alış/satış: 698,64/ 698,75

Çeyrek altın alış/satış: 1.163,74/ 1.194,32

Yarım altın alış/satış: 2.320,20 /2.388,64

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN FİYATLARI

Cumhuriyet altını alış/satış: 4.832,00/ 4.905,00

Gremse altın alış/satış: 11.637,38 /11.943,18

Ata altın alış/satış: 4.800,42/ 4.937,98

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN FİYATLARI

Beşli altın alış/satış: 23.565,69/ 24.105,51

İkibuçuk altın alış/satış: 11.637,38 /11.862,83

Ziynet altın alış/satış: 4.654,95/ 4.762,66

