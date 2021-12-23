23 Aralık altın fiyatlarında son durum nedir? İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...

Son zamanlarda yükseliş trendinin hakim olduğu altın fiyatlarında gerileme görüldü. Gram altın bin 40 TL'ye kadar yükselmişken dolarla birlikte değer kaybederek şimdilerde 727 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte gram, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları...
Ons altın 21.752,08 TL'den alınıp 21.757,09 TL'den satılıyor Dolar bazında ise alışı 1.805,47 dolar, satışı 1.805,76 dolar.
Gram altın 727,34 TL'den alınıp 730,47 TL'den satılıyor.
Spot altın alış/satış: 698,64/ 698,75
Çeyrek altın alış/satış: 1.163,74/ 1.194,32
Yarım altın alış/satış: 2.320,20 /2.388,64
Cumhuriyet altını alış/satış: 4.832,00/ 4.905,00
Gremse altın alış/satış: 11.637,38 /11.943,18
Ata altın alış/satış: 4.800,42/ 4.937,98
Beşli altın alış/satış: 23.565,69/ 24.105,51
İkibuçuk altın alış/satış: 11.637,38 /11.862,83
Ziynet altın alış/satış: 4.654,95/ 4.762,66
Okuyucu Yorumları 0 yorum