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23 Ekim Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

23.10.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcılar ve vatandaşlar, son dönemlerde yükselişe geçen altın fiyatlarının güncel durumunu yakından takip ediyor. Altın fiyatları, hafta sonunun ilk gününde yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Tüm zamanların rekorunu kıran gram altın fiyatları, 550 TL sınırını geçti. İşte 23 Ekim Cumartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Gram altın hafta sonuna iddialı bir giriş yaptı. Son zamanlarda yükselişiyle dikkat çeken altın fiyatları, dün 550 TL sınırına dayanarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Gram altın, 23 Ekim Cumartesi günü 550 TL'yi geçti. İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış fiyatı 553,38 TL, satış fiyatı 553,67 TL olarak yüzde 1,55 değer kazandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış fiyatı 882,00 TL, satış fiyatı ise 911,00 TL oldu. Çeyrek altında, yüzde 1,45 oranında değer kazancı görüldü.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış fiyatı 1.765,00 TL, satış fiyatı 1.821,00 TL olarak güncellendi. Yarım altının değer kazancı ise yüzde 1,34.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yüzde 1,37 değer kazanan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.524,00 TL, satış fiyatı ise 3.629,00 TL oldu.

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gram altın çeyrek altın yarım altın
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