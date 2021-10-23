23 Ekim Cumartesi gram altın ne kadar oldu? İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...

Gram altın hafta sonuna iddialı bir giriş yaptı. Son zamanlarda yükselişiyle dikkat çeken altın fiyatları, dün 550 TL sınırına dayanarak yatırımcısının yüzünü güldürmüştü. Gram altın, 23 Ekim Cumartesi günü 550 TL'yi geçti. İşte gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
Gram altın alış fiyatı 553,38 TL, satış fiyatı 553,67 TL olarak yüzde 1,55 değer kazandı.
Çeyrek altın alış fiyatı 882,00 TL, satış fiyatı ise 911,00 TL oldu. Çeyrek altında, yüzde 1,45 oranında değer kazancı görüldü.
Yarım altın alış fiyatı 1.765,00 TL, satış fiyatı 1.821,00 TL olarak güncellendi. Yarım altının değer kazancı ise yüzde 1,34.
Yüzde 1,37 değer kazanan cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.524,00 TL, satış fiyatı ise 3.629,00 TL oldu.
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