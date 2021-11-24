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  4. 24 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

24 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

24.11.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz güne 11,40 TL seviyelerinden başlangıç yapan dolar günü 12,67 TL seviyelerinden kapattı. Dolardaki yükseliş altın bilezik fiyatlarını da etkiledi.18 ayar altın bileziğin alışı 523,21 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından döviz kurunda hareketlilik görülüyor. Altın bilezik fiyatları, dolarla beraber değer kazandı. Dolar 12,83 TL seviyelerinden işlem görüyor. 18 ayar altın bileziğin satışı 525,49 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alışı 408,53 TL, satışı ise 410,31 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 523,21 TL'den alınıp 525,49 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 653,65 TL'den alınıyor ve 656,50 TL'den satılıyor.

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