24 Kasım 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından döviz kurunda hareketlilik görülüyor. Altın bilezik fiyatları, dolarla beraber değer kazandı. Dolar 12,83 TL seviyelerinden işlem görüyor. 18 ayar altın bileziğin satışı 525,49 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bileziğin alışı 408,53 TL, satışı ise 410,31 TL.
18 ayar altın bilezik 523,21 TL'den alınıp 525,49 TL'den satılıyor.
22 ayar altın bilezik 653,65 TL'den alınıyor ve 656,50 TL'den satılıyor.
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