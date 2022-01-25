25 Ocak 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Dolara endeksli olan altın fiyatları için gözler, Fed faiz toplantısının ardından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Son toplantıda faiz, beklenildiği gibi sabit tutulmuştu. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar?14 ayar altın bilezik 527,46 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik 434,80 TL'den alınıp 527,46 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bilezik 553,60 TL'den alınıp 640,00 TL'den satılıyor.
22 ayar altın bilezik 721,79 TL'den alınıp 748,10 TL'den satılıyor.
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