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25 Ocak 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

25.01.2022 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırım amaçlı veya düğünü olanların tercih ettiği altın bilezik fiyatlarının yönü, 25-26 Ocak tarihleri arasında yapılacak Fed faiz kararı toplantısının ardından şekil alacak. 14 ayar altın bilezik 434,80 TL'den alınıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Dolara endeksli olan altın fiyatları için gözler, Fed faiz toplantısının ardından açıklanacak faiz kararına çevrildi. Son toplantıda faiz, beklenildiği gibi sabit tutulmuştu. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar?14 ayar altın bilezik 527,46 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

25 Ocak 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 434,80 TL'den alınıp 527,46 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik 553,60 TL'den alınıp 640,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 721,79 TL'den alınıp 748,10 TL'den satılıyor.

Yarım altın ne kadar? 25 Ocak yarım, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?Yarım altın ne kadar? 25 Ocak yarım, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?
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