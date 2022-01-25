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Yarım altın ne kadar? 25 Ocak yarım, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

25.01.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarına 25 Ocak sabahında düşüş hakim olurken yarım altının alışı da 2.545,59 TL oldu. 25-26 Ocak tarihlerinde yapılacak Fed faiz kararı toplantısının ardından doların yönünün belli olacağı gibi altın fiyatları da şekillenecek. İşte 25 Ocak yarım, gram, çeyrek, ons altın fiyatları...

Dolara endeksli altın fiyatları dolara göre hareket ediyor. Uzman isimler Fed faiz toplantısında faiz artırımı kararının alınması durumunda altının değer kaybedeceğini açıkladı. Yarım altın 2.609,84 TL'den satılıyor İşte 25 Ocak yarım, gram, çeyrek, ons altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.807,19 TL'den alınıyor ve 24.830,72 TL'den satılıyor. Dolar bazında alışı 1.842,38 dolar iken satışı 1.842,67 dolar.

Yarım altın ne kadar? 25 Ocak yarım, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 797,99 TL'den alınıyor ve 798,12 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.268,00 /5.348,00
Çeyrek altın: 1.276,78 /1.304,92
Yarım altın: 2.545,59/ 2.609,84

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.107,14/ 5.203,72
Gremse altın: 12.867,00/ 13.152,00
Ata altın: 5.298,00 /5.393,00

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