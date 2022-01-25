Yarım altın ne kadar? 25 Ocak yarım, gram, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Dolara endeksli altın fiyatları dolara göre hareket ediyor. Uzman isimler Fed faiz toplantısında faiz artırımı kararının alınması durumunda altının değer kaybedeceğini açıkladı. Yarım altın 2.609,84 TL'den satılıyor İşte 25 Ocak yarım, gram, çeyrek, ons altın fiyatları...
Ons altın TL bazında 24.807,19 TL'den alınıyor ve 24.830,72 TL'den satılıyor. Dolar bazında alışı 1.842,38 dolar iken satışı 1.842,67 dolar.
Gram altın 797,99 TL'den alınıyor ve 798,12 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını: 5.268,00 /5.348,00
Çeyrek altın: 1.276,78 /1.304,92
Yarım altın: 2.545,59/ 2.609,84
Ziynet altın: 5.107,14/ 5.203,72
Gremse altın: 12.867,00/ 13.152,00
Ata altın: 5.298,00 /5.393,00
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