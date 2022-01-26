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26 Ocak gram, yarım altın fiyatları! Gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

26.01.2022 07:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 Ocak altın fiyatlarında kritik gün. FED faiz toplantısında alınacak faiz kararı doların yönünü belirleyeceği gibi altın fiyatlarının şekillenmesinde de etkili olacak. Gram altın ve yarım altın güne yatay başladı. İşte 26 Ocak gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları!

Yatırımcıların en çok tercih ettiklerinden olan gram ve yarım altın fiyatları, bugün açıklanması beklenen FED faiz kararı ile şekillenecek. Doların değerini yakından ilgilendiren FED faiz kararı sonrasında, dolara endeksli olan altın fiyatlarında hareketlilik görülebilir. Gram altın 800 TL'den alınırken yarım altın 2.616,30 TL'den alınıyor. İşte 26 Ocak gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının TL bazında alışı 24.843,87 TL iken satışı 24.907,70 TL oldu. Dolar bazında ise 1.846,55 TL'den alınıyor ve 1.846,93 TL'den satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı ve satışı 800 TL oldu.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.308,00 /5.388,00
Çeyrek altın: 1.279,88 /1.308,15
Yarım altın: 2.551,77 /2.616,30

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.119,53/ 5.216,59
Gremse altın: 12.896,00 /13.170,00
Ata altın: 5.310,00 /5.401,00

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gram altın
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