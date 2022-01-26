26 Ocak gram, yarım altın fiyatları! Gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları ne kadar oldu?

Yatırımcıların en çok tercih ettiklerinden olan gram ve yarım altın fiyatları, bugün açıklanması beklenen FED faiz kararı ile şekillenecek. Doların değerini yakından ilgilendiren FED faiz kararı sonrasında, dolara endeksli olan altın fiyatlarında hareketlilik görülebilir. Gram altın 800 TL'den alınırken yarım altın 2.616,30 TL'den alınıyor. İşte 26 Ocak gram, yarım, çeyrek, ons altın fiyatları!
Ons altının TL bazında alışı 24.843,87 TL iken satışı 24.907,70 TL oldu. Dolar bazında ise 1.846,55 TL'den alınıyor ve 1.846,93 TL'den satılıyor.
Gram altının alışı ve satışı 800 TL oldu.
Cumhuriyet altını: 5.308,00 /5.388,00
Çeyrek altın: 1.279,88 /1.308,15
Yarım altın: 2.551,77 /2.616,30
Ziynet altın: 5.119,53/ 5.216,59
Gremse altın: 12.896,00 /13.170,00
Ata altın: 5.310,00 /5.401,00
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