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26 Ocak dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

26.01.2022 06:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda hareketli seyir halinde dolar için gözler FED faiz toplantısına çevrildi. FED faiz toplantısı henüz gerçekleştirilmedi. Toplantıda alınacak olan faiz kararı, doların yönünü belirleyecek. İşte dolar, euro ve sterlinde son durum...

Dolar için kritik gün geldi. FED toplantısından sonra şekillenecek olan dolar fiyatı, 26 Ocak sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler söz konusu. Peki 26 Ocak dolar ve euro ne kadar? İşte merak edilenler...

26 Ocak dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

DOLAR NE KADAR?

26 Ocak sabah saatlerinde yatay seyreden dolar 13,49 TL.

EURO NE KADAR?

Dolara benzer hareketlerin görüldüğü euro, 15,24 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 18,1694 TL'den alınıyor ve 18,2201 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan FED faiz toplantısı henüz yapılmadı. Sonuçların, toplantıdan sonra açıklanması bekleniyor. Dünya piyasasının takip ettiği FED faiz toplantısı sonuçlarının 26 Ocak akşamı 21.00'da da açıklanabileceği öngörülüyor.

ABD'de görülen son yılların en yüksek enflasyonunun sonucunda uzman isimler, FED faiz kararının faiz artırımı yönünde olabileceğini öngörüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Euro İngiliz sterlini
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