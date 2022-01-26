26 Ocak dolar ve euro ne kadar? Dolar, euro ve sterlinde son durum nedir?

Dolar için kritik gün geldi. FED toplantısından sonra şekillenecek olan dolar fiyatı, 26 Ocak sabah saatlerinde yatay seyrediyor. Euro ve sterlinde de dolara benzer hareketler söz konusu. Peki 26 Ocak dolar ve euro ne kadar? İşte merak edilenler...

DOLAR NE KADAR?

26 Ocak sabah saatlerinde yatay seyreden dolar 13,49 TL.

EURO NE KADAR?

Dolara benzer hareketlerin görüldüğü euro, 15,24 TL'den işlem görüyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin 18,1694 TL'den alınıyor ve 18,2201 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan FED faiz toplantısı henüz yapılmadı. Sonuçların, toplantıdan sonra açıklanması bekleniyor. Dünya piyasasının takip ettiği FED faiz toplantısı sonuçlarının 26 Ocak akşamı 21.00'da da açıklanabileceği öngörülüyor.

ABD'de görülen son yılların en yüksek enflasyonunun sonucunda uzman isimler, FED faiz kararının faiz artırımı yönünde olabileceğini öngörüyor.

