Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masadaki rakamlar belli oldu

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Ocak 2027’de uygulanacak maaş artışlarına çevrildi.

Son olarak Eylül ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla yılın ilk 9 aylık tablosu netleşirken, yılın son 3 ayına ait veriler öncesinde muhtemel zam oranları ve maaş tabloları hesaplandı.

"2026 YIL SONU ENFLASYONU YAKLAŞIK 28 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngördü. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,76 olarak kaydedildiğini hatırlatan Erdursun, yıl sonu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8,70 olacağını belirtti.

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına Ocak 2027 itibarıyla doğrudan yüzde 8,70 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.

ZAM ORANINA GÖRE ÖRNEK EMEKLİ MAAŞLARI

Yüzde 8,70'lik artış oranının kesinleşmesi durumunda emekli maaşları şu şekilde güncellenecek:

1. 25.000 TL alan emeklinin aylığı 27.175 TL'ye,

30.000 TL alan emeklinin aylığı 32.610 TL'ye, 40.000 TL alan emeklinin aylığı 43.480 TL'ye yükselecek.

Mevcut durumda 23.552 TL olan en düşük emekli aylığının da aynı oranda artırılması halinde tutarın yaklaşık 25.601 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığındaki bu artışın fiilen uygulanabilmesi için TBMM tarafından yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NEDEN DAHA DÜŞÜK KALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranında toplu sözleşme şartları belirleyici rol oynuyor. 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027’nin ilk yarısı için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı öngörülüyor. İkinci 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 gerçekleşmesi halinde, memurlara önce yüzde 7’lik toplu sözleşme artışını aşan yüzde 1,59'luk kısım enflasyon farkı olarak verilecek. Ardından bu orana 2027’nin ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Yapılan bileşik hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’deki toplam zam oranı yüzde 6,67 seviyesinde kalacak.

KESİN ZAM ORANI İÇİN 3 AYLIK VERİ BEKLENİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme mekanizmasına tabi olması nedeniyle zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altında kalacağı belirtiliyor. Kesin zam oranları, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.