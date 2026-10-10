FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masadaki rakamlar belli oldu

TÜİK'in enflasyon verileri sonrası Ocak 2027 memur ve emekli zam oranlarına ilişkin ilk senaryolar netleşti. Yılın son 3 ayına ait veriler öncesinde muhtemel zam oranları ve maaş tabloları hesaplandı. İşte masadaki rakamlar...

Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masadaki rakamlar belli oldu
Cansu Çamcı

Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı Ocak 2027’de uygulanacak maaş artışlarına çevrildi.

Son olarak Eylül ayı enflasyon rakamlarının duyurulmasıyla yılın ilk 9 aylık tablosu netleşirken, yılın son 3 ayına ait veriler öncesinde muhtemel zam oranları ve maaş tabloları hesaplandı.

"2026 YIL SONU ENFLASYONU YAKLAŞIK 28 SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞEBİLİR"

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, 2026 yılı sonu enflasyonunun yaklaşık yüzde 28 seviyesinde gerçekleşebileceğini öngördü. Yılın ilk 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,76 olarak kaydedildiğini hatırlatan Erdursun, yıl sonu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda 2026'nın ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 8,70 olacağını belirtti.

Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masadaki rakamlar belli oldu 1

Bu senaryoda SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına Ocak 2027 itibarıyla doğrudan yüzde 8,70 oranında enflasyon farkı yansıtılacak.

ZAM ORANINA GÖRE ÖRNEK EMEKLİ MAAŞLARI

Yüzde 8,70'lik artış oranının kesinleşmesi durumunda emekli maaşları şu şekilde güncellenecek:

1. 25.000 TL alan emeklinin aylığı 27.175 TL'ye,

  1. 30.000 TL alan emeklinin aylığı 32.610 TL'ye,
  2. 40.000 TL alan emeklinin aylığı 43.480 TL'ye yükselecek.

Mevcut durumda 23.552 TL olan en düşük emekli aylığının da aynı oranda artırılması halinde tutarın yaklaşık 25.601 TL seviyesine ulaşması bekleniyor. Ancak en düşük emekli aylığındaki bu artışın fiilen uygulanabilmesi için TBMM tarafından yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masadaki rakamlar belli oldu 2

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NEDEN DAHA DÜŞÜK KALACAK?

Memur ve memur emeklilerinin zam oranında toplu sözleşme şartları belirleyici rol oynuyor. 2026’nın ikinci yarısı için yüzde 7, 2027’nin ilk yarısı için ise yüzde 5 toplu sözleşme zammı öngörülüyor. İkinci 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 gerçekleşmesi halinde, memurlara önce yüzde 7’lik toplu sözleşme artışını aşan yüzde 1,59'luk kısım enflasyon farkı olarak verilecek. Ardından bu orana 2027’nin ilk 6 ayı için belirlenen yüzde 5’lik toplu sözleşme zammı eklenecek. Yapılan bileşik hesaplamaya göre memur ve memur emeklilerinin Ocak 2027’deki toplam zam oranı yüzde 6,67 seviyesinde kalacak.

Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam gelecek? Masadaki rakamlar belli oldu 3

KESİN ZAM ORANI İÇİN 3 AYLIK VERİ BEKLENİYOR

SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alırken, memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşme mekanizmasına tabi olması nedeniyle zam oranının SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin altında kalacağı belirtiliyor. Kesin zam oranları, ekim, kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldiAkaryakıtta fiyatlar değişti: Motorine zam, benzine indirim geldi
ABD, Rusya menşeli dizele ilişkin işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verdiABD, Rusya menşeli dizele ilişkin işlemlere 7 Nisan 2027'ye kadar izin verdi

Anahtar Kelimeler:
ocak tüik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edeceğini açıkladı

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e sert sözler!

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Galatasaray'dan 10 kişiyle kritik galibiyet! Kasımpaşa'yı 3-1 yendi

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Güllü davasında karar çıktı! Kızı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Apartman sakinleri dikkat! Herkes yapıyor ama hukuki sonucu olabilir

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

Ünlü oyuncunun şirketi iflas etti! Mahkemeden karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.