27 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 27 Mart 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüş ve sonrasında 14'ü geçmişti. Kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 26 Mart'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 26 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

27 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 27 Mart Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgi ile takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,8306 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,8296 liradan, satış fiyatı ise 14,8317 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Euro da bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 16,2949 TL'den yapan euro şu anda 16,2819 TL alış ve 16,3080 TL satış fiyatına sahip.

