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27 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları! FED faiz kararı sonrası 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

27.01.2022 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde piyasaların gözü kulağı FED faiz kararındaydı. Geçtiğimiz gün açıklanan FED faiz kararında, politika faizinin 0-0.25 aralığında sabit tutulması sonucuna varıldı. Doları da etkileyen bu karar altın bilezik fiyatlarında da etkileyici oldu. 14 ayar altın bilezik fiyatının alışı 433,21 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Geçtiğimiz gün açıklanan FED faiz kararı sonrasında altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Altın bilezik fiyatları dünden bugüne yatay seyrediyor. Dolar ise 13,59 TL'den işlem görüyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 433,21 TL'den alınıyor ve 525,47 TL'den satılıyor.

27 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları! FED faiz kararı sonrası 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 552,59 TL satışı ise 645,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar aştın bilezik 719,21 TL'den alınıyor ve 745,19 TL'den satılıyor.

FED FAİZ TOPLANTISI HAKKINDA

Dün yapılan FED faiz toplantısında faiz politika faizi 0-0.25 aralığında sabit tutuldu. Faizler, 2021 Aralık ayında da sabit tutulmuştu. ABD, açıklanan verilere göre son yılların en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya. 2022 içerisinde FED'in 4 kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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