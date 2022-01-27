27 Ocak 22 ayar altın bilezik fiyatları! FED faiz kararı sonrası 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz gün açıklanan FED faiz kararı sonrasında altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Altın bilezik fiyatları dünden bugüne yatay seyrediyor. Dolar ise 13,59 TL'den işlem görüyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik 433,21 TL'den alınıyor ve 525,47 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 552,59 TL satışı ise 645,00 TL.
22 ayar aştın bilezik 719,21 TL'den alınıyor ve 745,19 TL'den satılıyor.
Dün yapılan FED faiz toplantısında faiz politika faizi 0-0.25 aralığında sabit tutuldu. Faizler, 2021 Aralık ayında da sabit tutulmuştu. ABD, açıklanan verilere göre son yılların en yüksek enflasyonu ile karşı karşıya. 2022 içerisinde FED'in 4 kez faiz artırımına gitmesi bekleniyor.
2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
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