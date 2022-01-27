27 Ocak gram ve yarım altın fiyatları! FED faiz kararı sonrası gram, yarım çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

FED faiz kararı geçtiğimiz gün açıklandı. Bu kararda, politika faizinin 0-0.25 aralığında sabit kalması sonucuna varıldı. Peki FED faiz kararı sonrası altın fiyatlarında son durum nedir? FED faiz kararı açıklandığında altın fiyatları ve dolar yatay seyretti. Gram altın 793,87 TL'den, yarım altın ise 2.595,96 TL'den satılıyor. FED'in bu yıl 4 kez faiz artırımı yapması bekleniyor. İşte 27 Ocak gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.687,25 TL'den alınırken 24.693,51 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise alışı 1.815,92 dolarken satışı 1.816,18 dolar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı 793,76 TL, satışı ise 793,87 TL.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.334,00 /5.414,00

Çeyrek altın: 1.270,01 /1.297,98

Yarım altın: 2.532,08 /2.595,96

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.080,04 /5.176,04

Gremse altın: 12.821,00 /13.102,00

Ata altın: 5.279,00 /5.373,00

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ LİSTESİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

