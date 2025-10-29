FİNANS

29 Ekim (bugün) borsa açık mı, kapalı mı? Borsa İstanbul özeti 29 Ekim Çarşamba 2025 BIST yorumları

29 Ekim 2025'te borsa açık mı kapalı mı sorusuna yanıt aranıyor. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı. Peki, 29 Ekim (bugün) borsa açık mı, kapalı mı? İşte Borsa İstanbul özeti...

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,16 değer kazanarak 10.871,08 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,64 puan artarken, toplam işlem hacmi 49,2 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,18 gerilerken, holding endeksi ise yüzde 0,37 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,61 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren ise yüzde 3,98 ile spor oldu.

Yurt içi piyasalarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesi nedeniyle dün yarım gün seans yapıldı. Küresel piyasalardaki karışık seyre karşın BIST 100 endeksi günü yükselişle tamamladı.

Borsada 29 Ekim Çarşamba günü (bugün) ise işlem gerçekleşmeyecek. Dünkü işlemlerin takası 31 Ekim'de yapılacak.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Tümü  
Hisse
Fiyat
Hacim
Fark
Saat
ISCTR
12.41
3.204.291.990,36
% -0.8
12:40
THYAO
292
3.019.761.418,75
% -1.02
12:40
AKBNK
58.55
2.910.312.366,10
% -0.43
12:40
ASELS
211.4
2.538.916.739,60
% 1.25
12:40
PEKGY
11.28
2.187.864.357,74
% -0.18
12:40
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

